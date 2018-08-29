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MİLLETVEKİLİ FENDOĞLU’NDAN ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

MİLLETVEKİLİ FENDOĞLU’NDAN ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:10
MİLLETVEKİLİ FENDOĞLU’NDAN ZİYARET

Ziyarette konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ticaret ve Sanayi Odasının bir ilin sosyal ve ticari anlamda ekonomi bakımından yol göstericisi ve mimarı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu anlamda başkanımıza ve yönetim kuruluna büyük görevler düşüyor. Gerek yerel yöneticilere gerek Sivil Toplum Kuruluşlarına projeler çizip yönlendirmekle mükelleftirler. Geçmiş dönemden bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odası Malatya bazında etkin kullanılmamasının sebeplerinin sonuçları iyi araştırılmalı ve klasik olarak devam eden Ticaret ve Sanayi Odası yapısının çalışmaları yanlış olduğuna karar veren Malatya esnafı bir değişim gerçekleştirmiştir. İnanıyorum ki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ekibi Malatya’nın hak ettiği yere gelecek çok güzel projelere imza atacaktır. Malatya’nın bir vekili olarak başkanımıza desteklerimiz her zaman devam edecektir.”

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sadıkoğlu ise makamların gelip geçici olduğunu vurgulayarak, “Önemli olan birlikte istişareler yaparak Malatya’ya daha fazla katkıda bulunmaktır. Ticaret ve ekonomik hayatın önünü açmak için sayın vekilimizin de bize katkı sunacağını inanıyoruz. İleriki süreçte Malatya’yı daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliZiyaretMehmet Celal Fendoğlu
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