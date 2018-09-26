Milletvekili Çakır’dan Rektör Karabulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Malatya’mızın özlemi olan Turgut Özal Üniversitesine şehrimiz kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Malatya’mıza Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasında büyük destekleri oldu. Malatya’nın gerçekten bir özlemiydi. Malatya’ya değer katacak çok iyi bir üniversite olacağı kanaatindeyim. Üniversitelerimizin Malatya’da büyümesi, gelişmesi, öğrenci potansiyelinin artması, Malatya’nın eğitim seviyesinin de yükselmesine çok ciddi katkı sağlayacak. Sosyo-ekonomik yönden ilimize çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Malatya’mızın 2 üniversitesinin ihtisaslaşması kayısıda olsun, tarımda olsun, bütün alanlarda ciddi manada ilimize katkı sağlayacaktır. Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a görevin verilmesi de hem üniversitemiz için hem Malatya’mız için İnşallah hayırlı olur. Bizlerde üniversitelerimizin başarısı için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Malatya artık gerçekten Türkiye’de sayılı gelişmiş illerden bir tanesi. Buna da Turgut Özal Üniversitesinin ciddi manada ivme katacağına inanıyorum” sözlerine yer verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, Milletvekili Çakır’ın ziyareti için teşekkür ederek, “İşimiz başlangıç için zor. Çünkü yepyeni bir yapılanma içerisinde olacağız ama şehrin desteği ile siyasetçilerimizin, kurumlarımızın desteği ile eğitim ve öğretim yılımızı en güzel şekilde tamamlayacağız. Hem şehrimize hem ülkemize gereken katıyı vereceğiz” ifadelerini kaydetti. (Bülten)