Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98421
ALTIN
234.439
DOLAR
6.1024
STERLİN
8.0416
EURO
7.1635

Milletvekili Çakır’dan Rektör Karabulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, rektörlük görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Çakır’dan Rektör Karabulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, rektörlük görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:55
Milletvekili Çakır’dan Rektör Karabulut’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Malatya’mızın özlemi olan Turgut Özal Üniversitesine şehrimiz kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Malatya’mıza Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasında büyük destekleri oldu. Malatya’nın gerçekten bir özlemiydi. Malatya’ya değer katacak çok iyi bir üniversite olacağı kanaatindeyim. Üniversitelerimizin Malatya’da büyümesi, gelişmesi, öğrenci potansiyelinin artması, Malatya’nın eğitim seviyesinin de yükselmesine çok ciddi katkı sağlayacak. Sosyo-ekonomik yönden ilimize çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Malatya’mızın 2 üniversitesinin ihtisaslaşması kayısıda olsun, tarımda olsun, bütün alanlarda ciddi manada ilimize katkı sağlayacaktır. Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a görevin verilmesi de hem üniversitemiz için hem Malatya’mız için İnşallah hayırlı olur. Bizlerde üniversitelerimizin başarısı için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Malatya artık gerçekten Türkiye’de sayılı gelişmiş illerden bir tanesi. Buna da Turgut Özal Üniversitesinin ciddi manada ivme katacağına inanıyorum” sözlerine yer verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, Milletvekili Çakır’ın ziyareti için teşekkür ederek, “İşimiz başlangıç için zor. Çünkü yepyeni bir yapılanma içerisinde olacağız ama şehrin desteği ile siyasetçilerimizin, kurumlarımızın desteği ile eğitim ve öğretim yılımızı en güzel şekilde tamamlayacağız. Hem şehrimize hem ülkemize gereken katıyı vereceğiz” ifadelerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Malatya Turgut Özal ÜniversitesiAysun Bay KarabulutAhmet çakırMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bahçeli'nin söylemini yerine getiriyoruz”
“Bahçeli'nin söylemini yerine getiriyoruz”
Arguvan’ın çilesi
Arguvan’ın çilesi
Avşar ekonomiyi değerlendirdi
Avşar ekonomiyi değerlendirdi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim