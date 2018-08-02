“MİLLETİN EFENDİSİNİ KÖLE YAPTILAR”

Bakanlar Kurulu kararına göre çiftçiye yüzde 8’den kullandırılması gereken tarımsal kredilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2012 yılında yaptığı bir anlaşmadan dolayı yüzde 22,5’ten kullandırıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye tarım ve hayvancılığının her geçen yıl gerilediğini belirterek, krizde olan sektörde bir de üreticilere çok yüksek faizle kredi verilmesi AKP’nin tarımı gözden çıkardığının göstergesidir” dedi.

“AKP’NİN TARIM VE HAYVANCILIK POLİTİKASI İFLAS ETTİ”

Ağbaba, “Dünyanın en verimli topraklarına sahip bir ülkenin 126 ülkeden tarım ürünü alıyor olması başlı başına bir beceriksizlik örneğidir. Bu sonuç, AKP’nin 16 yıllık tarım ve hayvancılık politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir. Dışa bağımlı tarım ve hayvancılığın bir başka sebebi de yerli üretici sayısının azalması, üretim yapanların da üretim yapamayacak hale getirilmesidir. Türkiye’de tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2002’de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2018 yılında 4 milyon 983 bin kişiye gerilemiş durumda. 2002 de tonu 354 lira olan DAP gübresinin 2018 yılında tonu Bin 800 liraya yükselmiştir. Gübre fiyatları 16 yılda yüzde 500 artmıştır. Üretici 2002 de 3 kilo buğday vererek 1 litre mazot alırken bugün 5,5 kilo buğday vererek 1 litre mazot alabilmektedir. Geçmişte milletin efendisi olan üreticilerimiz, AKP eliyle milletin kölesi haline getirildi. Borçsuz, bankadan kredi çekmeyen üretici kalmadı. İcranın ne olduğunu bilmeyen üreticiler, icra dairelerini yol eylemeye başladılar” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİYE YÜKSEK FAİZLE KREDİ…”

“Bu kötü tabloya bugün yeni bir sayfa daha eklendi” diyen Veli Ağbaba, “Çiftçiye yüzde 8’den kullandırılması gereken tarımsal kredilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 6 yıldır yüzde 22,5’ten kullandırılması skandaldır. Yani 6 yıldır devletin üreticileri desteklemek için kurduğu banka ile tarım kredi kooperatiflerinin üreticiyi kandırdığı ortaya çıktı. Hayatın her alanında yaşanan haksızlık, hukuksuzluk üreticiye yüzde 14,5 gizli faiz olarak döndü. GSM şirketlerinin 5 milyar vergi borcunu silenler, Millete küfür edenlerin borçlarını bir kalemde silenler, konu üretici olduğunda bırakın borçlarını silmeyi, yüzde 22,5 faizle tarımsal kredi veriyorlar” diye konuştu.

Ağbaba, “Üretici için kurulan bankayı, yandaşlara kredi dağıtmak için kullanıyorlar. Daha birkaç ay önce bir iş adamına medya organlarını satın alsın diye 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli 675 milyon dolar kredi veren Ziraat Bankası, ekmeğini tarladan çıkaran binlerce üreticiyi yüksek faizle rehin almıştır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından durum açığa kavuşturulmalıdır. Gizli faiz ile ilgili üreticilerin mağduriyeti giderilmeli, fazladan ödedikleri bedeller iade edilmelidir” sözlerine yer verdi. (Bülten)