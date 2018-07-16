Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90901
ALTIN
193.621
DOLAR
4.8375
STERLİN
6.4009
EURO
5.6591

“Milletimizin verdiği mücadele parlak bir zafere dönüşmüştür”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin 2 yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Çakır, “Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan ve bu işgal girişimi, milletimizin verdiği mücadele neticesinde parlak bir zafere dönüşmüştür” dedi.

“Milletimizin verdiği mücadele parlak bir zafere dönüşmüştür”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin 2 yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Çakır, “Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan ve bu işgal girişimi, milletimizin verdiği mücadele neticesinde parlak bir zafere dönüşmüştür” dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:42
“Milletimizin verdiği mücadele parlak bir zafere dönüşmüştür”

Milletvekili Çakır, “Türkiye’nin ekonomik gelişmesi başta olmak üzere bir çok alandaki gelişmesini hazmedemeyen iç ve dış bağlantılı yapılar, şerefli ordumuza, kahraman polis teşkilatımıza ve kamu kurumlarımıza sızdırdıkları hainler eliyle 15 Temmuz gecesi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir saldırı yapılmıştır. Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan ve bu işgal girişimi, milletimizin verdiği mücadele neticesinde parlak bir zafere dönüşmüştür. Aziz milletimiz o gece, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal harbimizde olduğu gibi tek yürek, tek bilek olmuş, tankın, topun, tüfeğin, helikopterin, uçağın, füzenin karşısına sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Malatya MilletvekiliAhmet çakır15 TemmuzDarbeMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk oldu”
“Vatandaşlarımız tek yürek, tek yumruk oldu”
Sanayi siteleri şehrin içinde kalıyor
Sanayi siteleri şehrin içinde kalıyor
“Bir avuç hain tepelenmiştir”
“Bir avuç hain tepelenmiştir”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim