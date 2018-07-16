“Milletimizin verdiği mücadele parlak bir zafere dönüşmüştür”

Milletvekili Çakır, “Türkiye’nin ekonomik gelişmesi başta olmak üzere bir çok alandaki gelişmesini hazmedemeyen iç ve dış bağlantılı yapılar, şerefli ordumuza, kahraman polis teşkilatımıza ve kamu kurumlarımıza sızdırdıkları hainler eliyle 15 Temmuz gecesi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir saldırı yapılmıştır. Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan ve bu işgal girişimi, milletimizin verdiği mücadele neticesinde parlak bir zafere dönüşmüştür. Aziz milletimiz o gece, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal harbimizde olduğu gibi tek yürek, tek bilek olmuş, tankın, topun, tüfeğin, helikopterin, uçağın, füzenin karşısına sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi.