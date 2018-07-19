Millet Kıraathanesi açılacak  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim dönemindeki vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesini Yeşilyurt’a kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her yönüyle nitelikli ve kaliteli bir mekânda hizmete girecek Millet Kıraathanesinin tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini ve üzerinde özenle durduklarını söyledi.

Millet Kıraathanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri sırasında düzenlediği mitinglerde ve televizyon programlarında vaatleri arasında yer verdiği ‘Millet Kıraathanesi’ projesini Yeşilyurt’a kazandırmak için günlerdir çok yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu. (Bülten)