“MİLLET İTTİFAKI DAĞILDI CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDİYOR”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Doğanşehir ve Akçadağ İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Bülent Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerine verdikleri destek dolayısıyla her iki ilçe teşkilatı üyelerine ve tüm parti emektarlarına teşekkür etti.

24 Haziran’da verilen desteklerle Türkiye’de sessiz bir devrim gerçekleştiğini vurgulayan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçerek parlamenter sistemin arızalarından arındırılmış yeni bir döneme bismillah dedik. Cumhurbaşkanımıza, Partimize ve Milletvekillerimize verdiğiniz destek Türkiye’nin geleceğini, bekasını, istiklalini garanti etme adına, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlama adına çok önemliydi. Çok çeşitli oyunlar oynanmaya çalışıldı çok çeşitli dedikodular yapılmaya çalışıldı. Ama sizler ferasetiniz ve samimi davranışlarınızla seçilmek için siyaset yapanları çok iyi ayırabiliyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

SEÇİMLERİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ

Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Malatya’dan bir milletvekili kaybettiğini belirterek, “Parti olarak en küçük teşkilattan genel merkeze kadar seçimlerin muhasebesini yapıyoruz. İnşallah buradan aldığımız derslerle mart ayındaki yerel seçimlerde milletle kaynaşarak ve hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birleştirerek inşallah kalkınma hamlemize devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜÇLÜ MECLİS KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte güçlü Meclisin hissedilmeye başlandığına işaret eden Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

“24 Haziran’dan sonra meclisin ortaya koymuş olduğu güçlü performansla OHAL kaldırıldı. Hızlı bir şekilde güvenliği sağlama adına bir takım düzenlemeleri yasalarla sağladık. Bedelli askerliği ve sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirdik. Kısa zamanda bu önemli düzenlemeleri gerçekleştiren meclisin performansı gelecekteki Türkiye vizyonunu yansıtmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümeti kabinesi açıklandı, şimdi üst düzey atamalar yapılıyor bunlar da tamamlandığında hızlı bir şekilde art arda 100 günlük eylem planlarıyla icraat safhasına da geçmiş olacağız.”

MİLLETİN DEĞERLERİYLE YOL YÜRÜMEK ÖNEMLİ

Tüfenkci, AK Parti’nin söz yerine icraat ürettiğine dikkati çekerek, “Biz başarılı olmak zorundayız. İcraatlarımızla ve eserlerimizle konuşmak zorundayız. Yereldeki belediyelerimiz ve merkezi hükümetimizle biz bu millete hizmet etmeye mahkumuz. Biz bu milletin emrindeyiz. Biz siyaseti sadece hizmet için de yapmıyoruz biz siyaseti aynı zamanda Allah rızası için yapıyoruz. Ne kadar yol yaparsanız yapın ne kadar hastane yaparsanız yapın eğer siz misyonunuzu yitirmişseniz, milletin değerlerinden uzaklaşmışsanız hiçbir anlamı olmaz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Biz her zaman milletin değerleriyle yol yürüdük o değerleri iktidara taşımak için mücadele ettik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de biz bu değerleri taşıdık. Bu değerler neticesinde cumhur ittifakı oluştu.” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Millet İttifakı’nın pazar akşamı dağıldığını ama Cumhur İttifakı’nın hala devam ettiğinin altını çizen Tüfenkci, “Biz milletin değerleri ve inançlarıyla alay edenlerle değil, milletle yol yürüyen tek bayrak, tek devlet, tak vatan ve tek millet ülküsü etrafında birleşen herkesle yol yürüyeceğimizi ifade ettik. Onun için de kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’yi kalkındırma ve geliştirme yolunda mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem şimdikinden çok daha iyi olacak” sözlerine yer verdi.

Ziyaretlerde, Malatya Milletvekilleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat da yer aldı.

Tüfenkci, ziyaretleri kapsamında beraberindeki milletvekilleriyle Doğanşehir ve Akçadağ’da muhtarlarla da bir araya geldi. (Bülten)