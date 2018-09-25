MHP’de istişare toplantısı

İstişare toplantısına, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve il yönetimi katıldı.

5 İlçe yapılan atamalardan sonra, MHP İlçe Başkanları ile birlikte MHP Parti İl Binasında bir toplantı gerçekleştiren MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar,“Bize duyulan güven ve teveccühün karşılığını verebilmek adına bazı ilçelerimizde değişikliğe gittik"ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, ilçe Başkanlarına seslenerek, "Siz değerli ilçe başkanlarımdan isteğim şudur: Adamın adamı olmayın, davanızın adamı olun. Bulunduğunuz ilçede MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin temsilcisi olduğunuzu unutmadan bu kutlu görevin bilincine şuuruna şanına yakışır şekilde hareket etmelisiniz. Ki bunun dışına çıkacak yanlışa düşecek hiçbir ilçe başkanım olmadığına inancım tamdır. Menfaatinize iş yapmayın; teşkilatınıza ve vatandaşınıza faydalı işler yapın"ifadelerini kullandı.

MHP’NİN DEĞERLERİSİNİZ

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen İlçe toplantısında olmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Şunu belirtmek de fayda var: Sizler MHP'nin değerlerisiniz. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesine ve metropol belediyeliklerine talibiz. Ve sizlerde ilçelerinizde bu özveri ile çalışmalarınızı yapın. Önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ilçelerimiz belediye başkanlıklarına talibiz. Bu heyecanı sizlerde görüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile ilçe başkanlıklarımıza atanan ilçe başkanlarımıza ve yönetim kuruluna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yerel Seçimler öncesi tüm ilçelere MHP kadroları taliptir” sözlerine yer verdi.

Daha sonra MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Hekimhan, Doğanyol, Kuluncak,Akçadağ ve Pütürge ilçe başkanlarının mazbatasını vererek, yerel seçimler öncesi kan değişim ile birlikte gövde gösterisi yaptı. (Bülten)