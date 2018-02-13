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MHP Ordu İl Başkanı Yılmaz: “Afrin’e de gideriz, İdlib’e de”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, "Biz, liderimizle Afrin’e de gideriz, İdlib’e de gideriz" dedi.Parti binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Köksal Yılmaz, “Afrin’de çatışan...

MHP Ordu İl Başkanı Yılmaz: “Afrin’e de gideriz, İdlib’e de”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, "Biz, liderimizle Afrin’e de gideriz, İdlib’e de gideriz" dedi.Parti binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Köksal Yılmaz, “Afrin’de çatışan...

13 Şubat 2018 Salı 14:51
MHP Ordu İl Başkanı Yılmaz: “Afrin’e de gideriz, İdlib’e de”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, "Biz, liderimizle Afrin’e de gideriz, İdlib’e de gideriz" dedi.

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Köksal Yılmaz, “Afrin’de çatışan askerlerimiz, bozkurt yaparak ’Kızıl Elma’ya gidiyoruz’ derken şaka yapmıyorlardı. Burada bozkurt yapan askerlerimizden rahatsız olanlara söz söyleyen liderimiz, ‘Bozkurt işaretinden neden rahatsız oldunuz? Gerekirse ben de bir bozkurt olarak en önde gider, bu canı Türk milleti için veririm’ demiştir. Biz, liderimizle Afrin’e de gideriz, İdlib’e de gideriz" ifadelerini kullandı.

“49 yıllık şanlı tarihi olan partiye kimse dil uzatmasın”

Partilerinin 49 yıllık geçmişi olduğunu hatırlatan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, konuşmasının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi: “Bizler, Türk milleti ile kucaklaşıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. 49 yıllık şehidiyle ve gazisiyle şanlı bir geçmişi olan partiye dil uzatmak kimsenin haddi değil.”
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