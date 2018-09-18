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“MHP'nin adayları ses getirecek”

Türkiye 2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçime odaklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı da yerel seçim çalışmalarına başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, vatandaşın Malatya'da belediye başkanı olarak görmek istediği, Malatya'yı iyi bilen, sorunları çözebilecek kapasiteye sahip isimleri aday göstereceklerini belirterek, MHP'nin adaylarının Malatya'da ses getireceğini ifade etti.

“MHP'nin adayları ses getirecek”

Türkiye 2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçime odaklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı da yerel seçim çalışmalarına başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, vatandaşın Malatya'da belediye başkanı olarak görmek istediği, Malatya'yı iyi bilen, sorunları çözebilecek kapasiteye sahip isimleri aday göstereceklerini belirterek, MHP'nin adaylarının Malatya'da ses getireceğini ifade etti.

18 Eylül 2018 Salı 17:46
“MHP'nin adayları ses getirecek”

“BÜYÜKŞEHİRE VE TÜM İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA TALİBİZ”

Yerel seçimler konusunda BUSABAH gazetesine konuşan MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, hedeflerinin tüm ilçeleri ve Büyükşehir Belediyesini almak olduğuna dikkat çekerek, “Malatya'daki tabloyu şöyle görüyorum: Biz, Milliyetçi Hareket Partisi ve bütün teşkilatlar olarak yerel seçime hazırız.Büyükşehire ve tüm ilçe belediye başkanlıklarına talibiz.İnşallah çalışmalarımızı teşkilat olarak yapıyoruz. Bu ayın sonunda genel merkezimiz tarafından yapılacak toplantı yapacağız. Malatya'da ittifak olmayacağını size söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarıyla biz seçimlere gireceğiz, inşallah büyükşehir ve ilçelerde başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN GÜRKAN İDDİASI

Selahattin Gürkan'ın MHP'den aday olacağı iddialarına yanıt veren MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Şu an öyle bir şey söz konusu değil. Evet, Selahattin Gürkan başarılı bir belediye başkanı. Böyle bir görüşme olmadı kendisiyle. Vatandaş Selahattin Gürkan'ı seviyor. Milliyetçi Hareket Partiside Malatya'da isteniyor. Vatandaş yorulmuş ve değişim istiyor” ifadelerine yer verdi.

Avşar, “Biz çalışmalarımıza başladık. Gerçekten Malatyalıların hep birlikte sahip çıkacağı, onur vereceği adayların araştırmalarını şuanda yapıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızda, hemşerilerimizde memnun olacak bu konuda. Vatandaşın gerçekten görmek istediği adayları belediye başkan adayı olarak göstereceğiz. Elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı yapıp, Malatya’mıza hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bülent AvşarMilliyetçi Hareket Partisi Malatya İl TeşkilatıYerel SeçimSelahattin Gürkan
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