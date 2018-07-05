MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Vali Kaban'a ziyaret

Ziyarette, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun yanı sıra MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı bulundu. Milletvekili Fendoğlu, seçim süresi boyunca Malatya'da güvenin ve huzurun sağlanmasında olağanüstü gayretler sarf eden Vali Ali Kaban'ı ziyarete geldiklerini kaydederek, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bundan sonraki süreçte de Malatya için yapacağı çalışmalarda Malatya Milletvekili olarak kendisiyle beraber çalışmaya hazırım. Ben şimdiden kendisine teşekkür ediyorum başarılar diliyorum" diye konuştu.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ…

Vali Kaban da 24 Haziran'da yaşadıkları bu demokrasi şöleninin Malatya'ya, ülkeye ve bütün Türk İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ederek, şunları söyledi:

“Çünkü hakikaten Türkiye her manada daha önceki geldiği topraklarda ve hâkimiyet kurduğu geçmişteki topraklarda yaptığı işler sürekli gözetlenen bir ülke bu anlamda bizim bu demokrasi imtihanını çok iyi vermemiz gerekiyor idi. Bu demokrasi imtihanını da barış ve huzur içerisinde ki yapılacak seçimlerle verebilirdik. Bu anlamda ben 24 Haziran'ın da başarıyla geçirildiğini, başarıyla bu imtihanın verildiğini düşünüyorum. Bunda tabi tek başında bizim çabamız bir şey ifade etmezdi, sizler de hakikaten bu konunun tarafları olarak çok olgun, çok anlayışlı bir şekilde, partilerimiz birbirleriyle çok uyumlu bir şekilde bu yarışı sürdürerek 24 Haziran'da da noktayı koymuş olduk. Ben bu anlamda tekrar bu başarınızdan dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Milletimize hizmet hakikaten çok kutsaldır. Bu anlamda da bunun başarı ile yürütüleceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” (Bülten)