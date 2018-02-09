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MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya geldi.Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde MHP İl Başkanı Mustafa...

MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya geldi.Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde MHP İl Başkanı Mustafa...

09 Şubat 2018 Cuma 19:21
MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Antalya’ya geldi.

Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, milletvekilleri,ve çok sayıda partili karşıladı. Bahçeli’yi görmek ve onunla tokalaşmak isteyen partililer zaman zaman izdihama neden oldu. Yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşayan Bahçeli, metrelerce kuyruk oluşturan partililerle tokalaştıktan sonra makam aracına binebildi. Bahçeli, konvoy eşliğinde Belek’teki konaklayacağı otele hareket etti. Bahçeli, yarın partisinin İl ve İlçe Başkanları Toplantısı’na katılacak.
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