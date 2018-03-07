MHP'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Yalçın, 18 Mart’ta yapılacak olan MHP Kongresi’nin bundan sonra döneme ışık tutacağını söyleyerek, "2023, 2053 vizyonları benimseme açısından, Türkiye’nin gidişatında nasıl olduğumuzu halka göstereceğiz. Hükümet sistemi oturması için çıkış noktası olacak. Önümüzdeki dönemde dört tane önemli siyasi gelişme var: Kurultay, yerel seçimler, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri. Cumhurbaşkanlığı sisteminin öncü rol oynadığımız malumdur. Topluma, kurumlara zarar vermeden sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Yüzde 70 halka ittifak sevimli geliyor" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi’nin ittifaka katılmasına ilişkin olarak Yalçın, "BBP bu talebi iletti bu ittifakın bünyesindedir. Aynı sütunda değil de bir partinin listesinden gözükmek suretiyle olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin listesinden yer alması olabilir. Bu Meclis’te küçük partinin temsil edilmesini sağlar" şeklinde konuştu.

İki partili sisteme zorlayan yapı iddialarına yönelik olarak Yalçın, "Parti tüzel kişiliği ile yapsın derken partiler kendi logoları kullanacaklar. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi olmadık, Adalet ve Kalkınma partisi MHP’lileşmedi. Partiler seçimlerden sonra kendi siyasetlerini devam ettirecekler. Böyle bir yakınlaşma olmaz uzlaşma olur. Parti olarak kimliğinizi devam ettiriyorsanız devam edeceksiniz"değerlendirmesini yaptı.

Yüzde bir oy oranı ile bir parti meclise girerken yüzde 9 oy alan partinin girememesine ilişkin soruya Yalçın, "Halk ittifaka oy verecek. Oy verdikten sonra sorgulayamazsınız. Orada meşruiyet var. halk Cumhur ittifakına oy verecekse sorgulamak anlamsız olur" diye konuştu.

Siyasi partilerin tedbirleri alacağına dikkat çeken Yalçın, "Partiler tek başlarına girebilirler. İttifakın karşısına olacaklarsa bir araya gelirler. Ülkenin bekası üzerinde duruyoruz. Bu sistem onu sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Seçim güvenliği konusundaki soruya Yalçın, "Kimse kimseyi kandırmasın. CHP’nin yaptığı görüşmeler ittifak görüşmesidir. ’Seçim ittifakı değil, seçim güvenliği’ diyorlar. Cumhur dedik karşımızda olan partiler ilke dediler. Karşımızdaki partiler ilke, Cumhur ittifakı ülke peşinde" dedi.

Anayasa Komisyonu’nda görüşülmekte olan 26 maddelik teklif ile ilgili olarak Yalçın, teklifin iki parti içinde de sahiplenildiğini ifade etti. Yalçın, "Anayasa komisyonunda ne de genel kurulca değişiklik olamaz. 26 madde geldiği gibi çıkar" ifadelerini kullandı.

Erken seçim iddialarına yönelik soruya Yalçın, "Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı erken seçim olmaması konusunda mutabık kalındı. Görüşmelerde şartlı veya şartsız ele alınmadı. Ülke menfaatine uygun değil. Afrin operasyonu var. Uyum yasalarını çıkaramadık" şeklinde konuştu.

MHP’nin bin 207 delege ile kongresini gerçekleştireceğini belirten Yalçın, her kongrede partilerin yenilendiğini ifade etti . busabahmalatya.com