Meclis Başkanına ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kâhtalı, İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ilçe belediye başkanları ile birlikte TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Çalık, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazi Meclisimizin 28. Başkanı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başbakanlığı döneminde Malatya’mıza vermiş olduğu değer ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Türkiye’nin parlayan yıldızı kayısının başkenti Malatya’mıza davet ettik. Meclis Başkanımıza ülkemize ve milletimize hizmet yolunda üstlenmiş olduğu kutlu vazifelerinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca, Yıldırım’a kayısı tabağı da takdim edildi.

MİLLET BAHÇESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÖRÜŞTÜLER

TBMM ziyaretinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kâhtalı ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la bakanlıkta bir araya geldi. Çiçeği burnundaki bakana hayırlı olsun dileklerini ileten heyet, Malatya’ya yapılacak millet bahçesi ve kentsel dönüşüm projelerini görüştü.

Diğer yandan ilçe belediye başkanları, ilçelerindeki Çevre Bakanlığı’nı ilgilendiren proje ve yatırımlarını Bakan Kurum’a ilettiler. Verimli bir toplantı geçiren Malatya heyeti Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Öte yandan Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve beraberindeki ilçe belediye başkanları Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı’yı da makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. (Bülten)