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“Mecbur değiliz”

“Yerel seçimde, MHP ve AK Parti’de ittifak olacak mı?” sorusunun cevabı merak edilirken, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Henüz belli değil ama biz ittifakın devam etmesini isteriz” cevabı verdi. MHP İl Başkanı Bülent Avşar’ın ise bu soruya cevabı, “Büyükşehirlerde ittifaka gidebiliriz” olurken, son sözü MHP Lideri Devlet Bahçeli söyledi: “MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir…”

“Mecbur değiliz”

“Yerel seçimde, MHP ve AK Parti’de ittifak olacak mı?” sorusunun cevabı merak edilirken, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Henüz belli değil ama biz ittifakın devam etmesini isteriz” cevabı verdi. MHP İl Başkanı Bülent Avşar’ın ise bu soruya cevabı, “Büyükşehirlerde ittifaka gidebiliriz” olurken, son sözü MHP Lideri Devlet Bahçeli söyledi: “MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir…”

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:37
“Mecbur değiliz”

En son yapılan 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile seçime giden AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu iken en son sözü MHP Lideri Devlet Bahçeli söyledi.

BAŞARI YAKALANDI

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti ile MHP’nin Cumhur İttifakı her iki partiye de kazandırdı. Özellikle MHP, Malatya gibi yıllardır milletvekili çıkaramadığı bazı illerde başarıyı yakalarken, AK Parti ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüksek oranda oy topladı. Hal böyle olunca, akıllara “Yerel seçimde ittifak olacak mı?” sorusu geldi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Konuya ilişkin geçtiğimiz haftalarda fikrini aldığımız AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Cumhur İttifakı’nın sadece bir seçime has olmamasını, Mecliste de bu ittifakın devam etmesini arzu ettiğimizi, başta en yetkili ağızdan, Cumhurbaşkanımızın ağzından ifade etmiş durumdayız. Bizim arzumuz toplumun huzuru ve refahı için, toplumsal barış için Cumhur İttifakı’nın devam etmesi yönünde. Ama yerel seçimlerde bu ittifakın devam edip etmeyeceği iki partinin oturup konuşmasından sonra netleşecektir. Belki bazı yerlerde bir partinin adayının desteklenmesi söz konusu olabilir” şeklinde konuşmuştu. Koca, Cumhur İttifakı’nın Malatya'da MHP'nin bir milletvekili çıkarmasına katkı sağladığını da belirtmişti.

“BÜYÜKŞEHİRLERDE OLABİLİR”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, bu konuya ilişkin, “Malatya'da ittifak olmayacağını size söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarıyla biz seçimlere gireceğiz, inşallah büyükşehir ve ilçelerde başarılı olacağız” şeklinde konuşmuş, özellikle büyükşehir olan İzmir, Ankara gibi şehirlerde ittifak olabileceğini sözlerine eklemişti.

“CUMHUR İTTİFAKI YAŞAYACAK”

Merak edilen bu konuyu dün MHP Lideri Devlet Bahçeli değerlendirdi. Bahçeli, “MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Yerel seçimi yeni hükümet sisteminin imtihanı olarak görüyoruz. 'Her ilde aday çıkaracağız' sözlerine ihtiyaç yoktur. İki parti arasında görüşmeleri sulandırmaya gerek yoktur. Biz Cumhur İttifakı’na taktiksel olarak bakmıyoruz. Cumhur İttifakı bizzat milletimiz iradesidir. Cumhur İttifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak. Cumhur İttifakı’nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
MHP Ve AK Parti’de IttifakMalatyaIhsan KocaBülent AvşarDevlet Bahçeli
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