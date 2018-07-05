Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98403
ALTIN
187.317
DOLAR
4.6468
STERLİN
6.1474
EURO
5.4316

MASKİ Müdürü Mumcu, Kale’yi ziyaret etti

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’i ziyaret etti.

MASKİ Müdürü Mumcu, Kale’yi ziyaret etti

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’i ziyaret etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:18
MASKİ Müdürü Mumcu, Kale’yi ziyaret etti

Ziyaretinden dolayı Mumcu'ya teşekkür eden Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, “Sorunları yerinde incelemek için buradasınız bu bizim için çok güzel bir duygu. Sayın Genel Müdürüz geçmişten beri geldiği her makamda görevini en iyi şekilde ifa etmiş, beyefendi duruşuyla her zaman takdir kazanmıştır. Kendilerine bizleri ziyaret ederek, ilçemizin altyapısıyla ilgili çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYISI ÜRETİCİLİĞİNİN YOĞUN YAPILDIĞI BİR İLÇE”

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Bugün Kale İlçemizdeyiz ilçelerde en büyük paydaşımız ilçe belediye başkanlarımız ve ekibi. Kale 5133 nüfusa sahip olan çok şirin bir ilçemiz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kale ilçemize son 4 yılda yaklaşık 28 kilometre içme suyu ve 7 kilometre kanalizasyon altyapısı inşa ettik. Böylece maliyeti yaklaşık 2.5 milyon lira olan 35 kilometre altyapı çalışmasını ilçemize kazandırdık. Diğer yandan Kale İlçemiz için planladığımız projelerimiz var.Kale kayısı üreticiliğinin yoğun yapıldığı bir ilçemiz.Bu kulvarda tarımsal sulamaya destek sağlamak için1.2 milyonluk güneş enerji projemizi hazırladık.  DAP üzerinden temin ettiğimiz içme suyu boruları ile birlikte yaklaşık 4 milyon civarında bu alanda DAP üzerinden Kale İlçemize sunduğumuz katkılar var.  Böylece tamamladığımız ve planladığımız projelerimizle beraber Kale’ye toplamda yaklaşık 8.8 milyonluk 76 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kale İlçemize inşallah bundan sonrada zaman, maliyet ve süreç içerisinde sorumluluğumuzda olan talep ve arzuları gücümüz yettiği nispette sıra ile yapacağız. Bu konuda karşılıklı istişarede bulunacağız” ifadelerini kullandı. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CemalakdemirKaleMASKİMalatyasukanalizasyonidaresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erken yerel seçim yok ama…
Erken yerel seçim yok ama…
MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Vali Kaban'a ziyaret
MHP Milletvekili Fendoğlu'ndan Vali Kaban'a ziyaret
Milletvekili kayıtları devam ediyor
Milletvekili kayıtları devam ediyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim