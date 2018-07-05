MASKİ Müdürü Mumcu, Kale’yi ziyaret etti

Ziyaretinden dolayı Mumcu'ya teşekkür eden Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, “Sorunları yerinde incelemek için buradasınız bu bizim için çok güzel bir duygu. Sayın Genel Müdürüz geçmişten beri geldiği her makamda görevini en iyi şekilde ifa etmiş, beyefendi duruşuyla her zaman takdir kazanmıştır. Kendilerine bizleri ziyaret ederek, ilçemizin altyapısıyla ilgili çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYISI ÜRETİCİLİĞİNİN YOĞUN YAPILDIĞI BİR İLÇE”

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Bugün Kale İlçemizdeyiz ilçelerde en büyük paydaşımız ilçe belediye başkanlarımız ve ekibi. Kale 5133 nüfusa sahip olan çok şirin bir ilçemiz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kale ilçemize son 4 yılda yaklaşık 28 kilometre içme suyu ve 7 kilometre kanalizasyon altyapısı inşa ettik. Böylece maliyeti yaklaşık 2.5 milyon lira olan 35 kilometre altyapı çalışmasını ilçemize kazandırdık. Diğer yandan Kale İlçemiz için planladığımız projelerimiz var.Kale kayısı üreticiliğinin yoğun yapıldığı bir ilçemiz.Bu kulvarda tarımsal sulamaya destek sağlamak için1.2 milyonluk güneş enerji projemizi hazırladık. DAP üzerinden temin ettiğimiz içme suyu boruları ile birlikte yaklaşık 4 milyon civarında bu alanda DAP üzerinden Kale İlçemize sunduğumuz katkılar var. Böylece tamamladığımız ve planladığımız projelerimizle beraber Kale’ye toplamda yaklaşık 8.8 milyonluk 76 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kale İlçemize inşallah bundan sonrada zaman, maliyet ve süreç içerisinde sorumluluğumuzda olan talep ve arzuları gücümüz yettiği nispette sıra ile yapacağız. Bu konuda karşılıklı istişarede bulunacağız” ifadelerini kullandı.