Malaya Anadolu’nun can damarı

Engelsiz Park ile KubaMesci’dinin açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut Dairesi Başkanlığının Beydağı’nda kentsel dönüşümün 2 etabını tamamladığını, inşallah 3’üncü etapla alakalı da kararları alacaklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bir dizi program için dün Malatya’yı ziyaret etti. İlk olarak milletvekilleri, Vali, İl Başkanı, Malatya Büyükşehri Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapan Bakan Kurum, ikinci programı için Yeşilyurt Belediyesinin Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında Yeşilyurt ilçesine kazandırdığı Engelsiz Park ile KubaMesci’dininaçılış törenine katıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak açılış konuşmasını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı. Yaklaşık bir yıl kadar önce Bakan Tüfenkci tarafından temeli atılan ve bir yıl içerisinde bu hale gelen bu güzel alanın Malatya’nın en güzide yerlerinden birisi olduğunu dile getiren Çınar, burada camilerin uzak olmasından dolayı burayı hem park hem de cami olarak yaptıklarını söyledi.

BİRÇOK ÇALIŞMANIN KÜÇÜK BİR ÖRNEĞİ

Daha sonra söz alan Vali Ali Kaban ise, kentleşmenin arttığı kentlerde özellikle yeşil alan, özellikle engellilerle, kayrılması gereken kesimlerle ilgili ihtiyaç duyulan alanlar, dini alanlar, kamusal alanlar aynı oranda artmakta olduğunu kaydetti. Vali Kaban, “İşte bu artan ihtiyaçlara binaen yapılması gerekenler konusunda Malatya’mızın gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak yaptıkları çalışmalara baktığımızda ciddi anlamda başarı gösterdiklerini görüyoruz. Bugün Sayın Bakanımızın teşrifleriyle açılacak olan bu engelsiz parkımız, buradaki Kuba Camimiz aynı mantıkla yapılmış birçok çalışmanın küçük bir örneğidir. Engellilerle ilgili yapacağımız çalışmalar hakikaten birebir karşılığını görüyor” diye konuştu.

MALATYA ÇOK ENTERESAN BİR ŞEHRİMİZ

Malatya’nın bölgede ender gelişen şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “Malatya çok enteresan bir şehrimiz, yüzyıllardır Anadolu’da birlikte yaşama kültürünü bizlere göstermiş, dil, din, ırk ayrımı yapılmadan nasıl yaşanabileceğini bizlere göstermiş, güzide bir şehrimiz. Bugün burada aslında bu parkla, camiyle birlikte Malatya şehrimiz, Yeşilyurt Belediyemiz bunu bize yine gösteriyor. Tabi Malatya cesaretiyle Battalgazi’nin, Eşref Bitlis’in, ekonomik taraftan da rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın memleketi. O manada Türkiye ekonomisinin, aslına bakarsanız Anadolu’daki can damarı, kanı Malatya. O manada ithalat, ihracat noktasında Malatya gerçekten bu bölgede ender gelişen şehirlerimizden biri” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ENGEL GÖNÜL ENGELİDİR

Bakan Kurum, “Yeşilyurt Belediyemize bu emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.Tabi yeryüzündeki en büyük engel bana göre gönül engelidir. Biz gönüllerimizi, kalplerimizi, vicdanlarımızı kaybedersek eğer, fiziki engelimiz olmasa ne olur? Burada bana göre anlatmamız gereken ki, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak AK Parti iktidarıyla birlikte 2002 yılından beri dünyanın milli gelirine oranla en çok yardım eden devletiyiz, milletiyiz. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Biz mazlum Filistinlilerin, ihtiyacı olan Suriyelilerin her zaman yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de, inşallah devletimiz, milletimiz hep birlikte mazlumların, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz”ifadelerine yer verdi.

SAHADA KOŞUŞTURUYORUZ

Var güçleriyle sahada koşuşturduklarını belirten Bakan Kurum, “24 Haziran’da bir seçime gittik. Bu sistemle birlikte yeni kabinemiz kuruldu. Yeni kabinemizle birlikte kabinenin Çevre ve Şehircilik Bakanı olmayı Allah bize nasip etti. Biz de arkadaşımızla var gücümüzle sahada koşturuyoruz. 100 günlük Eylem Planlarını açıkladık. Bunları yine şehirlerde çevreyle alakalı, şehircilikle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı yapılması gereken her şeyi şehirlerimize bizzat giderek, yerinde tespitlerini yaparak, inşallah çözümleri de yerinde bularak yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Malatya’mıza geldik. Malatya’da birtakım ziyaretlerimiz olacak. Şehrin ihtiyaçları noktasında Beydağı’ndaki kentsel dönüşümden şehirdeki meydan otoparkına, şehirdeki siluete, altyapıyla alakalı yapılması gerekenlere, bu hususta Valiliğimiz, belediye başkanlarımız, bölge vekillerimiz, Genel Başkan Yardımcımız nezaretinde inşallah kararlarını alıp, hızlı bir şekilde bunları sahada uygulamalarını yapıyor olacağız. Ben şunu da gördüm: Malatya’da yerel yönetimler olsun siyasetimiz olsun çok ciddi bir heyecan var. Kavga ortamında toplantılar yapıyoruz ki, bu açıkçası Malatya’yı ne kadar benimsedikleri, ne kadar önemsediklerini de net bir şekilde gösteriyor” sözlerine yer verdi.

DEVAM EDEN İŞLER KAPSAMINDA 32 İŞİMİZ VAR

Malatya yapılan yatırımlara da değinen Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Hükûmet olarak 2005 yılında Engelliler Kanunu’nu çıkardık. 2010’da da anayasa değişikliğiyle engellilerle ilgili aslında bir zihniyeti değiştirdik. Buna ilişkin şehirlerimizde parklarımız, meydanlarımız, sosyal donatılarımız engelli vatandaşlarımızın kullanmasına yönelik ki, Malatya’da engellilerimizle ilgili yeni bir okul inşası da yapıldı, 2 okulumuz tamamlandı. Bunlar da hizmete açılacak. Malatya’da 2003-2018yılları arasında İlleri Bankası olarak 145 adet iş tamamladık ve bunların yatırım değeri yaklaşık 540 milyon lira. Devam eden işler kapsamında 32 adet işimiz var. Ve bu 32 adet iş de yaklaşık 140 milyon TL tutarında. Yurtdışı kredileriyle ki, bu krediler yaklaşık 70 milyon Euro civarında ki, faiz oranlı oldukça düşük. Bu krediyle de yine şehrin altyapısı ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçlar anlamında da Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz çalışıyor. Bunun dışında Beydağı’nda kentsel dönüşüm noktasında Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız 2 etabını tamamladı, inşallah 3’üncü etapla alakalı da kararları alacağız. Ve sahada hızlı bir şekilde 3’üncü etabın inşasına başlıyor olacağız. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren, daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında enflasyonun daha altında bir güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. Şu anda enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması 18-20 bile olsa biz bunların daha altında bir düzenlemeyle vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunacağız. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi milletimiz, vatandaşımız uğrunda, onların ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak her işi inşallah hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız.”