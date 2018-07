Malatya’dan destek

CHP il başkanları Ankara'da bir araya gelerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Bülent Ecevit Parti Okulu’nda bir araya gelen 59 il başkanı adına açıklamayı CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener, “Kamuoyu önünde, sosyal medya ve basın açıklamaları ile yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kurultay talebi demokratik bir hak olmakla birlikte, seçim öncesi ve seçim sürecinde partimize kapalı olan medya mecraları, parti içi tartışmaları ekranlara taşımakta, tek adam yönetimi ve yandaşları, parti içerisindeki bu tartışmaları ellerini ovuşturarak zevkle ve keyifle izlemektedir. Bu durum iktidarın Cumhuriyet Halk Partisine dönük yürütmekte olduğu algı operasyonunun boyutunu açıkça göstermektedir. 24 Haziran seçimleri sonrasında daha seçim sonuçları analiz edilmeden, tartışılmadan, değerlendirilmeden bir olağanüstü kurultay çağrısı yapılması ve bu çalışmanın sosyal medya, basın ve kamuoyu üzerinden sürdürülmesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.





“PARTİMİZİ KAMUOYUNDA TARTIŞTIRMAKTAN VAZGEÇİN”

"İhtiyacımız olan olağanüstü kurultaydan ziyade birlik, beraberlik ve sorumluluk içinde bu karanlık süreçten çıkabilmemizdir” diyen Güvener, "Sorumluluk sahibi her partilimizin parti içi iktidar mücadelesini ve olağanüstü kurultay tartışmalarını bir kenara bırakarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaktan vazgeçmesi ve partimizi yerel seçimlerde başarıya taşıyacak olgunlukta davranması gerekmektedir" diye konuştu.

CHP İl Başkanının ismini okuyan Güvener, "Tüm Cumhuriyet Halk Partilileri tarihi bir sorumlulukla birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyoruz” dedi. Güvener, 59 il başkanının ortak basın açıklamasında imzasının bulunduğunu ifade etti.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van Yozgat, Zonguldak il başkanları ortak açıklamaya imza attı.



"TARAFIMIZI DEĞİL TAVRIMIZI KOYMAYA GELDİK"

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Tarafımızı değil tavrımızı koymaya geldik. Bir takım arkadaşlarımız tarafından il başkanları konuşma yetkisini nereden alıyorlar diye sordular. İl başkanları bir araya gelmek için herhangi bir yetkiden değil, üzerine düşen sorumluluk nedeniyle her zaman her şekilde bir araya gelebilirler. İl Başkanları olarak kamuoyunda bir spor yarışmasına dönen kötü yönetilen sürece ortak olmama adına bugün söylendiği ya da ifade edildiği gibi herhangi bir skor vermek üzere gelmedik. İl başkanları örgütün her zaman sesine sözüne ses veren kişilerdir. Eğer bir bölgede bir ilde örgüt adına söz söylenecekse eğer bunu söyleyecek kişi ne belediye başkanıdır, ne milletvekilidir, ne parti meclisi üyesidir, örgütü temsil edecekse eğer il başkanları eder" şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu ayrıca bugünkü toplantıya 81 il başkanının da davet edildiğini 59’unun katıldığını kaydetti.