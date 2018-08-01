Malatya’da yapı fazlalığı var

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya’da inşaat sektöründeki arz ve taleple ilgili değerlendirmede bulundu. Malatya’da hizmet veren emlakçıların işlerini etkileyip etkilemediği konusunda açıklamada bulunan Başkan Kırteke, inşaat sektörünün hiç ölmeyeceğini söyledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖLMEZ

İnşaat ihtiyacının bitmeyeceğini ifade eden Başkan Kırteke, “İnşaat sektörü yavaşlar ama ölmez. Bunu il ve ülke geneline yayarsak bu ihtiyaç hiç bitmez. Ama Malatya'da hakikaten bir yapım fazlalığı var, bu bir gerçek. Bu yapı fazlalığının erimemesi aslında piyasada olan sıkıntıdan dolayıdır. Yoksa bu yapı fazlalığı da bir şekilde erirdi. Konut kredileri arttı, maliyetler arttı, ister istemez imalatçılar fiyatları yukarı çekti. Aslında çok fazla da çekilmedi çünkü bu fiyatlar piyasaya henüz yansımadı. Bundan dolayı alım gücü düşüyor. Bin 500 lira olan bir demir şu an 3 bin 160 lira civarında. Bu da yüzde 100 bir artış olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu artışı ister istemez müşterimize yansıtacağız. Burada en çok etkilenen müşteri oluyor. Belki biraz bizlerin kârı düşer. Sonuç itibariyle para ödeyen vatandaştır” diye konuştu.

KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ BİR MÜTEAHHİT OLMAZ

Emlakçıların müteahhitlerin işlerini etkileyip etkilemediği konusunu da değerlendiren Başkan Kırteke, “Eskiden olumsuz etkileri vardı. Bunun esas sebebi bizlerin alım gücümüzün dışına çıkmamızdır. Örneğin, kişinin 50 daireye gücü yetiyorsa, o kişi 100 liralık işe başlıyor, bu da ister istemez bir sıkıntı veriyordu. Bu defa da emlakçılar devreye giriyordu. 300 bin liraya olan bir daireyi 200 bin liraya rahatlıkla verebiliyorsun, çünkü sıkışmışsın. Ödemen var, çekin var. Son zamanlarda birkaç furya vardı bu bitti. Emlakçı adı altında piyasada dolananlar vardı. Bunlar sıkıntı yaratıyordu. Son zamanlarda bunlarda kayıt altına alınıyor. Ama her ne kadar kayıt altına alırsanız bunlar hiçbir zaman bitmeyecektir. Yapılacak bir iş ya da bir ticaret varsa bunu belgeli, yeri yurdu olan emlakçı ile yapılması hem vatandaş açısından hem emlakçı hem de müteahhit açısından çok daha iyi olur. Burada korsan emlakçılardan bahsediyoruz. Biz de kayıtsız, kayıt altına alınmamış bir müteahhit olmaz” şeklinde konuştu.