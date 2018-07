Malatya yeni kabineyi değerlendirdi

Malatya’da da büyük bir heyecanla beklenen yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıkladı. Kabinede Malatyalı bir bakana yer verilmemesi, akıllara ‘acaba 5 vekil çıkartan Malatya, 4 vekile düştüğü için cezalandırıldı mı?’ sorusunu getirdi. Malatyalı birisinin kabinede yer almamasını değerlendiren Malatyalı vatandaşlar BUSABAH gazetesine konuştular.

Yeni kabinedeki bakanları tanımadıklarını dile getiren Kenan Oktay isimli vatandaş, bakanları tanımaları için en az bir yılın geçmesi gerektiğini söyledi.

BAKANLARIN İŞİNİN EHLİ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUM

Yeni kabinedeki bakanların yerinde isimler olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

“Kabine içinde tanınmış olan vatandaşlardan biri Vedat Albayrak geçen dönem kabine de gayet başarılı oldu. Maliye ve Hazine Bakanlığında da ülkemiz adına başarılı olacağına inanıyorum. Hulusi Akar Genel Kurmay Başkanıyken terör örgütleri karşısında dik duruşuyla ve daha önceki dönemlerde yaşanmış olan asker-polis zıt ilişkisini aşarak askerle polisin beraber hareket etmesini sağladı. Milli Savunma Bakanı olarak daha da başarılı olacağını düşünüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilklere imza attı. İçişleri Bakanlığının Süleyman Soylu’ya tekrar verilmesi çok doğru bir karar. Milli Eğitim Bakanlığına milli eğitim kökenli bir bakanımız atandı. En büyük temennim eğitim sistemimizin ciddi bir şekilde gözden geçirilerek bizden sonraki nesillere düzgün bir şekilde eğitim ve öğretimin verilmesidir. Bakanlarımızın işinin ehli olduklarını düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek.”

NEDEN MALATYALI BİR BAKAN ÇIKMADI

Yeni kabinede Malatyalı bir bakana yer verilmemesini de değerlendiren Oktay, “Mevcut AK Parti milletvekillerinin bazılarının tepki görmesi nedeniyle bir milletvekilliği düşmüştür. Buna şöyle de diyebiliriz. Cumhur ittifakına destek veren MHP bir milletvekilini çıkarmıştır. AK Parti vekillerinin sayısının 4’e düşüşünden dolayı bakanımız çıkarıldıysa bu yanlıştır” dedi.

HER İL KENDİ BAKANI OLMASINI İSTER AMA…

Her memleketin kendi şehrinden birisinin bakan olmasını elbette ki isteyeceğini ifade eden Serbest Muhasebeci Mehmet Duman, “ Memlekete vatana millete hayırlı olsun. Ama tanımadığım için bir yorum yapamıyorum. Tanıdıklarımız İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma diğerlerini tam olarak bilmiyorum. Kabine için herkesin isteği başarılı olması ve ülkeye yararlı işler yapmasıdır. Her memleket, her il kendi memleketinden bakan olmasını ister. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle uygun görmüş. Ona destek olmamız, yardımcı olmamız gerekir” şeklinde konuştu.

DAHA YENİ BİR SİSTEM

Başkanlık sisteminin daha yeni bir sistem olduğunu belirten Mustafa Akgül, “Şu an yeni kabine hakkında tam bilgimiz yok. Zaten televizyonlarda da bunlarla ilgili tam bir bilgi verilmedi. Yeni bir sistem başkanlık sistemi. Tabi bakanların daha az bir sayıya düşmesi ile daha verimli mi olacak veya verim az mı olacak bunun hakkında vatandaşlarımızın da, bizim de tam bilgimiz yok. Herhalde 28’e falan düşecek diye televizyonlarda geçiyor. Ama dediğim gibi sayı azaldıkça herhalde daha etkin bir çalışma sistemine geçileceği düşünülüyor. Daha yeni bir sistem. Ne olacak ne bitecek bununla ilgili şeyleri ileriki zamanlar bize gösterecek” diye konuştu.

“MALATYA’YA DESTEK VERİLMİYOR”

Malatya’ya bakanlık konusunda haksızlık yapıldığını ileri süren Akgül, “Turgut Özal zamanından beri Malatya’ya haksızlık yapılıyor. Malatya cumhurbaşkanı, başbakan çıkaran bir şehir olması dolayısıyla aslında o zamandan beri yönetimi ele alan bir şehir statüsünde ama dediğim gibi Özal’dan beri artık Malatya geri plana düşürüldü her yönüyle. Siyasi, sosyal ve ekonomik yönden de Malatya’ya pek destek verilmiyor. Bu akabinde bakanlara milletvekillerine de yansıtılıyor. Milletvekillerimize pek bakanlık statüsünde yer verilmiyor destek verilmiyor. Halbuki Malatya bugün dediğimiz gibi Doğu’nun Paris’i ve her zaman insanlara yol göstermiştir. Bu noktada Malatya’ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum ifadelerine yer verdi” ifadelerini kullandı.

4 BAKAN KABİNEDE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlikte çalışacağı bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak üzere 16 bakandan oluşan yeni kabinesi ise şöyle:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Maliye ve Hazine Bakanı: Berat Albayrak

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Hakdemirli

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan.”