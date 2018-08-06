Malatya heyeti Gıda Bankası’nı ziyaret etti

Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine destek olan Hayat Ağacı Derneği, büyük alışveriş merkezi gibi görünümü, işleyişi ve kurumsal yapısı ile diğer illere örnek olmaya devam ediyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden bir heyet, Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası'nı yerinde inceledi. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten, misafirlere eşlik ederek, Gıda Bankası'nın gıda, giyim, temizlik ve benzeri gibi bölümlerini birlikte gezdi.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Alparslan Tokgöz, şimdiye kadar birçok il gezdiklerini belirterek, Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine market ortamında alışveriş imkanı sağlayan Hayat Ağacı Derneği'nin, kurumsal olarak faaliyet gösteren bir sosyal yardım kuruluşu olduğunu görmekten dolayı memnuniyetini ifade etti.