“Madem depreme dayanıksızdı neden taşındı?”

Malatya Fen Lisesi 3 yılda 3. Kez yer değiştirdi. Hem sürekli gezen okul binasından dolayı hem de üçüncü yer değişikliğinin okullar açıldıktan sonra gerçekleşmesi öğrencilerin ve velilerin tepkilerine sebep oldu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Elinizi Malatya’nın en başarılı öğrencilerinin üzerinden çekin. 3 yıllık okulu 3 farklı okulda okuyan öğrencinin başarısı, yetkililer eliyle aşağı çekilmektedir” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE ‘PROJE OKULU’ DARBESİ”

Fen Lisesi türünde, Malatya Fen Lisesi’nin LYS sınavlarında Türkiye birincisi çıkarması, mezunlarının tamamını önemli üniversitelere yerleştirmesi, Türkiye genelinde tanınmışlığı, mezunlarının geldiği konumlar ayrı bir yer tuttuğunu belirten Ağbaba açıklamasında, “Malatya Fen Lisesi 2015 yılında Türkiye genelindeki 44 proje okulundan biri olarak seçildi. Kulağa güzel gelen ‘Proje’nin aslında Türkiye’nin köklü okullarının tavsiyesi anlamına geldiği kısa sürede anlaşıldı. Okula seçilerek gelen öğretmenlerin neredeyse tamamı eğitim öğretim başladıktan sonra görev süreleri sonlandırılıp başka okullara gönderildi.Kadrolaşmak isterken, Malatya’nın önemli değerlerinin harcanmasının önü açıldı” sözlerine yer verdi.

Malatya Fen Lisesi için MAŞTİ karşısında 2010 yılında yeni okul yapıldığı ve bu okulda eğitim vermeye başladığını belirten Veli Ağbaba, “Ancak 2016 yılında okun binası Kernek Anadolu Lisesi’ne, pansiyonu ise SadreddinKonevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verilmiştir. 400 ün üzerinde öğrenci ve öğretmenler ise Yakınca Mahallesi’ndeki FETÖ okulu olarak bilinen Rahime Batu Koleji’ne taşınmıştır. Bu taşınmanın sebebi ne velilere, ne öğrencilere hala tam olarak açıklanamamıştır” ifadelerini kullandı.

“800 ÖĞRENCİ EĞİTİME DEVAM EDİYOR!”

Ağbaba açıklamasının devamında, “2 yıldır Rahime Batu Koleji’nde eğitim gören Malatya Fen Lisesi öğrencileri bu kez de okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle okullar açıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde bulunan yeni okula nakledildi. Öğrenciler okula taşınmadan depreme dayanıklılık testi neden yapılmadı? Şayet yapıldı ve dayanıksızlık raporu var ise yüzlerce öğrenci neden güvenli olmayan okula taşındı? Fen Lisesi ile birlikte Rahime Batu Koleji’nde 800'den fazla öğrencisi bulunan Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu da eğitim görüyor. Ortaokul öğrencileri alternatif okul bulunamaması nedeniyle Rahime Batu Koleji’nde eğitim ve öğretime devam edecek. Böyle bir anlayış olabilir mi? Depreme dayanıksız olduğu bilindiği halde 800 öğrencinin okulda eğitim görmeleri kabul edilemez. Milli Eğitim yetkilileri derhal bir çözüm bulmalıdır” ifadelerini kullandı. (Bülten)