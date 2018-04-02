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Lavrov: “Sergey Skripal davası"nın açıklığa kavuşmasını çok istiyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya’nın Sergey Skripal ve kızının zehirlenme davasının açıklığa kavuşmasını herkesten daha çok istediğini söyledi.Rusya’nı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, eski Rus...

Lavrov: “Sergey Skripal davası"nın açıklığa kavuşmasını çok istiyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya’nın Sergey Skripal ve kızının zehirlenme davasının açıklığa kavuşmasını herkesten daha çok istediğini söyledi.Rusya’nı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, eski Rus...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:25
Lavrov: “Sergey Skripal davası"nın açıklığa kavuşmasını çok istiyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya’nın Sergey Skripal ve kızının zehirlenme davasının açıklığa kavuşmasını herkesten daha çok istediğini söyledi.

Rusya’nı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi konusundaki bilgilerin açıklığa kavuşmasını çok istediğini söyledi. Bangladeş Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında konuşan Lavrov, “Rusya, Sergey Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesi davasının açıklığa kavuşmasını çok istiyoruz. Rusya’nın, Sergey Skripal’in zehirlenmesiyle alakası olamaz. Rusya bu kişiyi birkaç yıl önce affetti ve serbest bıraktı. Ona karşı herhangi bir iddiada bulunsaydı, serbest bırakılmazdı” ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, Skripal davası ile alakalı olarak Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesini siyasi bir bahane olarak adlandırdı. Lavrov, “Hiçbir gerekçe olmadığı halde bazı ülkeler Rus diplomatlarını ülkelerinden çıkardı. Halbuki diplomatların görevleri, ilişkileri desteklemek, zor durumları çözmek ve zorlukların üstesinden gelmek için yollar aramaktır. Diplomatları geri göndererek böyle fırsatlardan kaybediyorlar” dedi.
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