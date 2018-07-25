“Kurban keseceğiz deyip holding kurdular”

“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla hizmet verecek olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilen kurban vekâleti Malatya’da da hayata geçti. Bu kapsamda dün Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya İl Müftülüğünü ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Kurban bağışında bulunan Vali Kaban’a teşekkürlerini ileten Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Vali Kaban’ın güçlü desteklerini her zaman hissettiklerini söyledi.

REHBERLİK EDİYORLAR

Müftü Çimen, “26 yıldan fazla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, vatandaşımızın kurbanlarının kesimi konusunda rehberlik etmekte. Ülkemizde ve mazlum, mağdur coğrafyalarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak onları da istikbal ettirmek üzere kurban organizasyonu yürütmekte. Bu yıl 145 ülkede, yurt dışında ve ülkemiz içerisinde vekâlette kurban organizasyonu yapılmakta. Geçen yıl 258 bin kurbanın Diyanet Vakfı tarafından kesimi yapıldı” diye konuştu.

KABAN: BÜYÜK BİR UÇURUM OLUŞTU

Diyanetin çok başaralı bir müessese olduğunu ifade eden Vali Kaban, “Bizim millet olarak devletimizle aramız açılmış gibi gözüktü. Arada büyük bir uçurum oluştu. Hiç hoş olmayan en son yaşadığımız büyük travma arkasından sonuçları itibariyle çok büyük bir hayırlara vesile oldu. Bu da Yenikapı birlikteliğidir. Yenikapı’da tekrar bir toplum sözleşmesi yapıldı. Barış içinde birlikte yaşamanın millet olarak Dünyaya verilmiş bir mesajı oldu. Ve bu anlamda Yenikapı sözleşmesi toplumların bir araya geldiği bir sözleşme, devletle milletin artık ayrılmaz bir bütün haline geldiğinin bir kanıtı oldu. Dolayısıyla bu uçurumun iki yakası birleşince yani devletle millet birleşince ortada bir uçurum kalmadı. Bu birlikteliği yapıştıracak olan en önemli müessese Diyanet müessesesidir. Çok başarılı bir müessesedir” şeklinde konuştu.

DİYANETİMİZE ŞAHSIM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çocuklarının da Diyanet vasıtasıyla kurban kesim faaliyetlerine katıldığını aktaran Vali Kaban, “Geçtiğimiz yıl benim oğullarımda bu faaliyete katıldılar, biz birebir aile olarak mütalaa ettik. Çocukların birisi Afrika’ya gitti, diğer Güney Doğu Asya’da bir uzak diyara gitti. Burada kurbanları keserek dağıttılar. Ben nasıl bir gayret içerisinde bunu yaptıklarını biliyorum. Oradaki yoksullukları anlattılar ve çocukların gitmesiyle, dönmesi arasında farklılık vardı. Ben bu vesile ile Dünya’nın hakikaten çok kötü durumdaki bölgelerine, hizmet ederken biz ailelerin de evlatlarımıza bir hayat dersi vermek sureti ile katkıda bulunduğu için Diyanetimize şahsım adına teşekkür ediyorum. Dolayısıyla orada ne kadar büyük bir hassasiyetle, her bir hissenin, her bir payın yerine ulaşması için, kesilmesi ve paylaştırılması için ne kadar hassasiyet gösterildiğini ben biliyorum. Bana çünkü evlatlarım anlattı. Bunun için gönül huzuru içerisinde bağış yapıyorum” ifadelerini kullandı.

DİYANET BÜYÜK HAYIR YAPIYOR

Vali Kaban, “Çok yoksul insanlar var ve Diyanetimiz de çok büyük hayır yapıyor. Ve geçmişte birileri bizlerden kesim yapacağız diye para alıp, arkasından bunları holding kurmak için kullandılar. Şu geçtiğimiz 2 yıl içerisinde artık bu çok net olarak açığa çıktı. Diyanetimiz tam bir güven kalesi gibi, güven içerisinde bu yardımı yapmaktan çok mutluyuz. Türk milleti olarak Diyanete teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.