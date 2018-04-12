Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: “İki gündür birisi kuyuya bir taş attı, bütün dünya çıkarmaya çalışıyor”

Mardin’de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Suriye’de halkın istediği gibi bir barış düzeni kurulamazsa yakın zamanda ABD ve Rusya’nın fiilen savaşma noktasına geleceğini belirterek, “İki gündür birisi kuyuya bir taş attı, bütün dünya çıkarmaya çalışıyor. Biri, ‘Füzemi ateşlerim’, öteki, ‘Ateşlersen şöyle olur’ diyor. Vekalet savaşları kesmiyor, artık bunun bir sonu geldi” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte bir dizi programa katılmak için Mardin’e geldi. Kurtulmuş’u, AK Parti Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve kaymakamlar karşıladı. Kurtulmuş, kentteki kahvaltı programından sonra, Mardin Müzesi’nin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, emperyalistlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan coğrafyaları darmadağın ettiğini belirterek, “Aynı şekilde bu coğrafyadaki Mezopotamya sınırları cetvellerle çizerek ayırdılar. Şu Mezopotamya ovasının Türkiye ile olan kısmıyla aşağıda olan kısmını birbirinden ayıran hangi gerçek neden vardır? Sadece emperyalistler savaşları kazandığı için cetveli koyup, ‘Burası Türkiye burası Suriye, burası Irak’ diye sınırları çizdiler. Teyze oğlunu öbür tarafta, dayı oğlunu karşı tarafta bıraktılar. Yetmedi şimdi sınırlarını ayırdıkları insanların gönüllerini ayırmaya çalışıyorlar. Bu oyunu bozacağız” dedi.

“Karşımıza ahlaksız bir savaş çıkardılar”

Emperyalistlerin şimdi de karşılarına vekalet savaşlarını çıkardığını anlatan Kurtulmuş, “Karşımıza ahlaksız, adi bir savaş çıkardılar. Kendi ellerini koymayarak maşalarıyla bu coğrafyalarda menfaatlerini sağlamak istiyorlar. 10 bin kilometre öteden gelenler kiraladıkları maşalarıyla bu bölge halkını hizaya sokmak, bölmek ve parçalamak yolunu tuttular. Maşalar üzerinden yapılan savaşların da bir sonu var” ifadelerinde bulundu.

“Amerika ve Rusya fiilen savaşma noktasına gelir”

Suriye’de halkın isteği gibi bir barış düzenini kurulamazsa çok yakın zamanda Amerika ve Rusya’nın fiilen savaşma noktasına geleceğini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“2016’da bunu netlikle söylemişiz. Akıl mantık ortadadır. Halkları savaştırarak vekalet üzerinden sürdürülecek bir savaşın bu vekalet savaşını yürüten perde arkasındaki piyonlara hiçbir faydası olmaz. İki gündür birisi kuyuya bir taş attı bütün dünya çıkarmaya çalışıyor. Biri, ‘Füzemi ateşlerim’, öteki, ‘Ateşlersen şöyle olur’ diyor. Vekalet savaşları kesmiyor, artık bunun bir sonu geldi. Arkasından ticaret savaşlarını başlattılar. Amerika Çin’e karşı aynısını yaptı. Dünya bir büyük çatışmaya doğru sürükleniyor.”

Daha sonra müzenin açılışı yapıldı.