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Krizi atlatmanın yolu

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, “Krizi atlatmanın yolu üretim ve ihracat yapmaktan geçiyor” dedi.

Krizi atlatmanın yolu

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, “Krizi atlatmanın yolu üretim ve ihracat yapmaktan geçiyor” dedi.

09 Ekim 2018 Salı 10:41
Krizi atlatmanın yolu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, yeşil Pasaport konusuna ilişkin konuştu. Avşar, dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“İhracat yapmak için iş adamlarımızın vize probleminin olmaması gerekiyor.Buna rağmen iş adamlarımıza yeşil pasaport vermede imtina eden bürokrasimiz, 4.derecedeki bir memura bile yeşil pasaport verebilmektedir.Son çıkan yasa ile;1-Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı; 1-10 milyon$ arasında olan,firma yöneticisi 1 kişiye; 2-10-25 milyon $ arasında olan firmalarda 2 kişiye; 3-25-50 milyon $ arasında olan firmalarda 3 kişiye; 4-50-100 milyon $ arasında olan firmalarda 4 kişiye; 5-100 milyon $ üzeri olan firmalarda 5 kişiye yeşil pasaport verilebiliyor.

TEK YETKİLİSİNE YEŞİL PASAPORT VERME HAKKI TANINIYOR

Ancak bu ciroya ulaşamayan,üretim yapan binlerce Kobi var. Ülkemiz sanayisi yüzde 99'u KOBİ olan küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Bu yasa ile son 3 yılda 1 milyon $,yani 6.5 milyonTL ihracat yapacak bir firmanın,tek yetkilisine yeşil pasaport verme hakkı tanınıyor.

Oysa kurlardaki artış sebebiyle,KOBİ dediğimiz iş adamlarımızın bu ciroya ulaşmaları mümkün değildir. Ayrıcadünyayı gezmesi gereken iş adamlarımız,vize problemi ile uğraşırken,Yeşil pasaport verilip,25 yıllık memuriyet hayatında hiç yurt dışına çıkmayan bir memur devletimiz tarafından desteklenmekte,sanayicilerimiz mağdur edilmektedir.

Bu sebeple ihracat yapmayan, yıllık 500 bin TL ciro yapan,imalatçı bir iş adamına,yeşil pasaport verilmelidir ki,o iş adamı,vize problemi olmaksızın,ülke ülke gezerek,ürününü tanıtıp ihracat yapabilsin,ülkemiz ihracat ile büyüsün.Bu sebeple Dışişleri Bakanlığımız,İçişleri Bakanlığımız ve Gümrük Ticaret Bakanlığımızın Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu talebimizi dikkate almalarını arz ediyoruz.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Bülent Avşar
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