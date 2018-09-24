“Krizden çıkış yolu aranmalı”

Saadet Partisi (SP) Eylül ayı Malatya İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. Burada konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke, bölge ve dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel konuları Milli Görüş açısından değerlendirmek istediğini dile getiren Canbay, öncelikle bu hafta 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminin başladığını hatırlattı.

BEKLENTİMİZ, ŞUURLU VE AHLAKLI NESİLLER YETİŞMESİ

“18 milyona yakın öğrenci, 1 milyona yakın öğretmen ders başı yaptı” diyen Canbay, “Yeni Eğitim-Öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, anne ve babalara hayırlı olmasını diliyorum. Millet olarak eğitimden beklentimiz düşünebilen, üretebilen, şuurlu ve ahlaklı nesiller yetişmesidir. Bu da eğitimin her kademesinde milli, manevi ve ahlaki değerlerin yetişen gençlerimize kazandırılması ile mümkündür. Eğitim-Öğretimden beklenen başarı yakalanamamıştır. Önemli olan eğitimin şekli değil muhtevasıdır. Eğitimde değişmesi gereken sistemin şekli değil, sistemin ruhudur, özüdür. Okulların açıldığı ilk günlerde basında yer alan bir haber eğitimde çok ciddi bir sorunu gündeme getirmiştir. Diyarbakır-Silvan ilçe kaymakamı 577 öğretmen açığı olduğunu ifade etmiştir. Bu açığın bölgemizdeki pek çok ilçede yaşandığı acı bir gerçektir. Bir yanda yüz binlerce atanamayan öğretmen öbür yanda öğretmensiz okullar. Bu öncelikle çözülmesi gereken acil bir problemdir” diye konuştu.

FAİZ, YOLSUZLUK, İSRAF, YANLIŞ VE YERSİZ PROJELER

Her şeyin fiyatının artığını dile getiren Canbay, şunları kaydetti:

“Diğer yandan yıllardan beri devam eden dış ticaret açığı, cari açık, bütçe açığı her yıl bütçeden faize ayrılan 50-60 milyar lira ile ekonomik göstergeler tehlike sinyalleri veriyordu. Bu açıklar nasıl kapatılacak, faiz sarmalından nasıl kurtulacağız? Ne yazık ki borç-faiz-borç sarmalı ülkemizi ekonomik kriz ile baş başa bıraktı. Yıllardan beri reel ekonomi yerine rant ekonomisi sürdürüldü. Üretim ekonomisi yerine tüketim ekonomisi devam etti. Şunu açıkça belirtelim ki ekonomi kötü yönetildiği için kriz çıkıyor. Türk parası değer kaybediyor. Her şeyin fiyatı artıyor. Ekonomiyi çökerten önemli dört faktör vardır. Faiz, Yolsuzluk, İsraf, Yanlış ve yersiz projeler. Topyekûn bir sanayi ve kalkınma seferberliği başlatarak bu krizden çıkış yolu aranmalıdır. Ülkemizdeki huzur, barış ve kardeşlik ortamını bozan en tehlikeli durum kamplaşma ve kutuplaşmadır. Olayları çarpıtma, yalan, iftira, hakaret ve kara propaganda ile sürdürülen siyasi mücadele ülkemizin ve milletimizin bağrında derin yaralar açmaktadır. 80 milyonun kardeşliğini esas alan Saadet Partimiz ülkemizde huzur, barış, hoşgörü ve kardeşliğin teminatıdır.”

BU ATEŞİ SÖNDÜRMELERİNİ ÖNERDİK

Son olarak İdlib konusunu da değerlendiren Canbay, “Son olarak Suriye’nin İdlib şehrindeki gelişmelere değinmek istiyorum. Suriye politikamız baştan beri yanlış yürütülmüştür. Bizler Suriye’de bir iç savaşın yaşanmaması için daha ilk günde Türkiye’nin arabulucu tavrında ısrar etmesini, bölge ülkelerinin bir araya gelerek bu ateşi söndürmelerini önerdik. Şimdi İdlib ile ilgili gelinen çözüm noktasını önemli buluyoruz. Bu gelişmelerin provoke edilmesine müsaade edilmeden yeni bir facianın ve göç dalgasının önüne geçilmelidir. Bugüne kadar olduğu gibi ülke ve bölge gerçeklerini bundan sonrada ortaya koyarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı. (Bülten)