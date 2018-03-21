Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması 3 yıl aradan sonra onaylandı

PRİŞTİNE (İHA) – Kosova ile Karadağ arasındaki sınır anlaşması üç yıl aradan sonra onaylandı.

Viyana’da 2015 yılında Kosova ile Karadağ yetkilileri arasında imzalanan sınır anlaşması Kosova Meclisi Genel Kurulunda oylama sunuldu. Oylamada 80 kabul, 11 ret oyu kullanıldı. Karadağ Sınır Anlaşması 80 oyla kabul edilerek onaylandı

Anlaşmanın onaylanması öncesinde Genel Kurulda konuşan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Karadağ Sınır Anlaşması için kullanılan oyun serbest dolaşım ve Avrupa perspektifi için kullanılan oy olduğunu belirterek, “Ülkemiz hiçbir şekilde toprak kaybetmeyecektir” dedi. Sınır Anlaşması’nın onaylanmasından sonra yapılan değerlendirmelerde “Kosova siyasetinde kış dönemi bitti”, “Kosovalılar nihayet yılsonuna kadar AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek” ifadeleri kullanıldı.

Kosova Meclisinde iktidar ile muhalefeti birçok kez karşı karşıya getiren anlaşma, Avrupa Birliği’nin (AB) Kosova’ya vize muafiyeti verilmesi için iki şarttan biriydi.