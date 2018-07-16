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Konak törenle açıldı

Darende ilçesindeki Akpınar Mahallesinde yapımı tamamlanan mahalle konağı törenle açıldı. 

Konak törenle açıldı

Darende ilçesindeki Akpınar Mahallesinde yapımı tamamlanan mahalle konağı törenle açıldı. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:34
Konak törenle açıldı

Akpınar Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapımı tamamlanan konağın açılışı öncesi mahalle imamı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Darende Kaymakamı Enver Zengince, açılışta yaptığı konuşmada kırsalda bulunan mahallelerin taziye evleri ve mahalle konaklarını önemsediklerini söyledi. 
Kaymakam Zengince, “Bir insanın bu dünyada hayatının düzenli geçmesini sağlayan zannımca birincisi evlilik, ikincisi çalışmak, üçüncüsü de kültür ve sıla-i rahim kişinin akrabalarıyla beraber olmasıdır. Kırsalda bulunan mahallelerimizin konaklarını önemsiyoruz. Çünkü buralar mahalle kültürünün aktarıldığı merkezlerdir. Yine aynı duygu ve düşüncelerin bir arada yaşatıldığı, sevinçlerin, hüzünlerin ve kederlerin ortak olduğu bir merkezdir. Yine örf ve adetlerimizin gelecek kuşaklara aktırıldığı merkezler buralardır. Bizler büyük şehirlerden gelerek eş, dost, akraba ve büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Yanımızdaki çocuklarımızı da bizimle gezdireceğiz ki onlarda bu güzel hasleti yaşasın, devam ettirsin" dedi. 
Mahalle Muhtarı Mehmet Salbaş ise, mahalle konağının 165 metrekare olduğunu ve 120 bin TL’ye yapıldığını söyledi. Salbaş, mahalle sakinleri ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile mahalleye kazandırdıkları konağın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 
Konuşmaların ardından konağın açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleşti. 

İHA

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DarendeAkpınar MahallesiMahalle KonağıAçılış
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