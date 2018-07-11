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Koca ve Sadıkoğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette her iki Başkan da Malatya için birlikte hareket edeceklerini söyledi. 

Koca ve Sadıkoğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette her iki Başkan da Malatya için birlikte hareket edeceklerini söyledi. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:32
Koca ve Sadıkoğlu’ndan birlik ve beraberlik vurgusu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı İhsan Koca “Kendileri yakın zamanda Ticaret Odası Başkanlığını üstlenmiş oldular. Bizler de elimizden geldiğince destek olarak Malatya ekonomisinin canlanması için el birliği ile gayret göstereceğiz. Malatyamıza güzel hizmetlerde bulunmanızı temenni ediyorum. Belki de bir takım atılımların şehrimizin ekonomisinin canlandırılmasında öncülük etmiş olacağız. Üstümüze düşen bir şey olursa her daim yanınızdayız. Ben ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Koca’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sadıkoğlu, Malatya ekonomisi için el ele vererek çalışacaklarını söyledi. 
Koca’nın kendilerine ciddi anlamda destek olacağına inandıklarını aktaran Sadıkoğlu, Koca’ya kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. 

İHA

Son Güncelleme: 11.07.2018 17:14
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAK PARTİ MALATYA İL BAŞKANIOğuzhan Ata SadıkoğluIhsan Koca
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