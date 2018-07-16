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Kızılay 15 Temmuz nöbetçilerini unutmadı

Türk Kızılayı, Malatya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi nöbeti tutmak için meydanları dolduran vatandaşlara su, maden suyu, çay ve kahve ikramında bulundu. 

Kızılay 15 Temmuz nöbetçilerini unutmadı

Türk Kızılayı, Malatya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi nöbeti tutmak için meydanları dolduran vatandaşlara su, maden suyu, çay ve kahve ikramında bulundu. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:33
Kızılay 15 Temmuz nöbetçilerini unutmadı

15 Temmuz demokrasi nöbeti ve anma programı etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı tarafından 2 gün boyunca nöbete katılan vatandaşlara yaklaşık 5 bin adet çay bin 500 adet kahve, 500 adet çorba, 250 adet su ve 540 adet maden suyu dağıttı. 
Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, “Demokrasi nöbetine katılan tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay dün olduğu gibi bugün ve yarında meydanlarda halkın yanında dimdik durmaya halkımızın desteği ile devam edecektir” açıklamasında bulundu. 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzKIZILAYIkram
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