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Kırteke’ye TOBB’de görev

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Üyeliğine seçildi.

Kırteke’ye TOBB’de görev

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis Üyeliğine seçildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:08
Kırteke’ye TOBB’de görev

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı aynı zamanda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kırteke, TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyeliğine seçildi.

Meclis üyesi seçilen Kırteke, Ankara'da Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu başkanlığında, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ve Meclis üyelerinin katılımı ile sektörün güncel konularının ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda uzun zamandır sektörün gündeminde olan ‘Müteahhitlik Hizmet Yasası’ tasarısının tekrar güncellenerek, yeni kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin gündemine alınması ele alındı. Kırteke’nin toplantıda sektörde yaşanan sorunları da dile getirdiği öğrenildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
TOBBMustafa Kırteke
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