“Kiralık araçlar iade edilmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Batman'da meydana gelen hain saldırıyla sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Terör bir insanlık sucudur. Maalesef yıllardır Türkiye'nin başına bela ben tekrar hem Türkiye'ye hem de şehit yakınlarına başsağlığı, şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bunu yapan PKK'yı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum” dedi.

“ANKARA'DA YOLSUZLUK, HIRSIZLIK VAR”

Ülke gündemini değerlendiren Ağbaba, “Türkiye'nin gündemi yoğun, ben birkaç şeyi söylemek istiyorum. Türkiye'de her şeyin, siyasetin çivisi çıkmış durunda. Günlerdirtelevizyon ekranlarında Melih Gökçek ve Mustafa Tuna'nın kavgasını izliyorsunuz.Değerli arkadaşlar, burası kabile cumhuriyeti,kabile devleti değil.Devletin savcılarının, bu yolsuzlukları araştırması lazım ama ne oluyor, kabile devletlerinde muz cumhuriyetlerinde araya birileri girerek, bu hırsızlığın üstü kapatılıyor. Mustafa Tuna ve Melih Gökçek'in arasına reis girdi, hırsızlığın ve yolsuzluğun üstü kapatıldı. Geçmişte bunu yaşadık. Burası ne Melih Gökçek'in babasının çiftliği, ne de Mustafa Tuna'nın babasının çiftliği, ne de Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının çiftliği. Maalesef Türkiye'yi kendi çiftlikleri gibi yönetiyorlar. Ankara'da, yolsuzluk, hırsızlık var. Ankara'da kamu kaynakları birilerine peşkeş çekiliyor. Bunun üzeri kapatılıyor. Buradan savcılara sesleniyorum; bunlar hakkında gereken işlemleri yapın. Cumhuriyetin savcılarını göreve davet ediyoruz. Çok önemli bir olay, iki başkan birbirine giriyor,tüm pislikler, yolsuzluklar, hırsızlıklar konuşuluyor ama konu kapatılıyor. Biz savcıları göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ-AKŞENER KAVGASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki tartışmaya da değinen Ağbaba, “Siyasetin suyu ısınıyor ama bu kavganın Türk siyaseti açısından utanç verici olduğunu söylemek istiyorum. Hiçbir siyasi parti il başkanı, hiçbir siyasi parti il başkanını rakibi diye tehdit edemez, 'gününü görsün' diyemez. Bu ayıptır,bu demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Siyaset sokağa düşürülmeye çalışılmıştır. Maalesef siyaset, fikirden öte kaba kuvvete doğru yol aldı” diye konuştu.

Ağbaba, “Değerli arkadaşlar tabi Türkiye'de gündem yoğun. Bir taraftan vatandaşlar, ekonomik krizle boğuşurken, bir diğer taraftan bakıyorsunuz ki bu ayrıştırıcı anlayış her ortamda milleti devirmeye çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

MALATYA'DA YIKILAN CAMİLER

Malatya'da yıkılan camilere temas eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Ne diyorlar CHP zihniyeti cami yıktı… Yıkılan camilere bakın, Malatya'da yıkılan camilere bakın, Şire Pazarı'nda yıkılan caminin yerinde ne var? Havuz var. İstanbul'un göbeğinde cami yıkılıyor, ne için, rant uğruna. Cami falan hikaye, hepsinin üstünü kapatırlar. Para için, rant için, Ankara'yı parsel parsel satanlar camide yıkarlar. Biz bu anlayışı kınıyoruz. Milli yerli dış güçlerin saldırısı var ya sen üretimi bırakmışsın, sen tarımda bir şey üretmiyorsun, dış güçleri bahane ediyorsun. Sanki dış güçler mi ithal et diyor mercimeği, nohudu. Sarayın aylık gideri 54 milyon lira. Ne yapılır biliyor musun bu para ile? Her ay en az 4 tane hastane, 25 okul, her ay en az 100 bin öğrenciye burs verilebilir. Fransa'da toplam makam aracı sayısı 8 bin, Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin, Türkiye'de 125 bin tane makam aracı var. Buradan çağrı yapıyorum: Meclisteki o makam araçları, kiralık araçlar, derhal iade edilmelidir. Meclisteki bütün araçlar kiralık” ifadelerini kullandı.