Kimsesiz gençlere sahip çıkmalıyız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurt ve sevgi evleri ile çocuk evlerinde kalan çocukların 18 yaşını tamamladıktan sonra kaldıkları, konakladıkları bu yerlerle bağlantısı kesilmekte olduğunu kaydederek, "Bu çocukların herhangi bir işe yerleştirilmemiş olması sebebi ile özellikle üniversite sınavında da başarısız olmuş olan çocuklar devlette bir işe atanıncaya kadar maalesef çok zor durumda kalmaktadır. Çünkü bu çocukların kalabilecekleri sığınabilecekleri devlet dışında başka bir kapı yoktur" diye konuştu.

"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

MHP'li Milletvekili Fendoğlu, bu konuya ilişkin şu çarpıcı tespitlerde bulundu:

"Bu çocukların işe atanma süreci daha önceden yılda bir kere yapıldığı için bu sıkıntı daha büyüktü; ancak şuanda yapılan yeni düzenlemelerle yılda en az üç kere olmak üzere, yani en az dört ayda bir, atamaları yapılarak bir işe yerleştirilmeleri gerekmektedir. Ancak bu süreç şuanda bu kadar hızlı yürümekte midir bilmiyorum. Bu konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İle ilgili soru önergesi verdim. Soru önergesine verilen cevaplar doğrultusunda gerekli adımların atılması için bu işin takipçisi olacağım."

“ATANMA SÜRECİNİ OLABİLDİĞİNCE HIZLANDIRMALIYIZ”

"Biz milletin vekiliyiz" diyen Fendoğlu cümlelerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın yaşadığı sorunların çözülmesi için gereken neyse yapmak zorundayız. Bu çocuklardan kimsesi olmayan veya yakını olup da kendisini kabul etmeyen çocuklarımızın devlette işe girinceye kadarki bu ara dönemlerinde onlara geçici bir çözüm ile konaklama imkanı sunulmalı ve devlete atanma sürecini olabildiğince hızlandırmalıyız."

"YAŞANAN GELİŞMELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIM"

Bu sürecin ilgili kamu personelleri tarafından tüm çocuklar için takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Fendoğlu, "Bu gençler ülkemizin geleceği, elimizden geldiğince ve gücümüzün yettiğince biz bu gençlere sahip çıkacağız. Bu konunun takipçisi olacağım ve gerekli görüşmeleri yaparak çocuklarımızın yaşadığı sorunun ortadan kaldırılması için politika üretilmesini sağlayacağız. Bu konuda yaşanan gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşacağım" şeklinde konuştu.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM "

MHP'li Fendoğlu, cümlelerini şöyle noktaladı:

"Yapmış olduğum bu açıklama kamuoyu oluşturmak ve bir kamu politikası oluşum sürecini başlatmak içindir. Tüm vatandaşlarımızdan da yaşadıkları veya çevresinde duydukları bu ve benzeri sorunlu konularda politika üretilebilmesi için bizlere ulaşmalarını istiyorum. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını tespit edip bu sorunlara çözüm üretmede aktif rol alabilelim diye milletvekili olduk. Buradan özellikle gençlere sesleniyorum bana; gece gündüz, 24 saatin her anında yaşadığınız sorunlarla ilgili ulaşın, var gücümle yaşadığınız sorunların çözülmesi için çalışacağım. İster MHP teşkilatım üzerinden, ister Meclisteki ofisimden veya sosyal medya adreslerimden bana ulaşabilirsiniz." (Haber Merkezi)