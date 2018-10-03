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“Kimse bu teklifle gelmesin!”

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili teşkilata uyarı yaptı. Erdoğan, “Kimse bu benim yakınımdır diye yanıma gelmesin” dedi.

“Kimse bu teklifle gelmesin!”

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili teşkilata uyarı yaptı. Erdoğan, “Kimse bu benim yakınımdır diye yanıma gelmesin” dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:22
“Kimse bu teklifle gelmesin!”

TBMM 27. Dönemin ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idareler seçimlerinde belirlenecek adaylarda liyakatın esas alınacağını belirterek, kimsenin kendilerine yakınlarını aday olarak teklif etmemesini istedi.

"KİMSE ‘BU BENİM YAKINIM, BUYUM, ŞUYUM’ DİYE BİZE ADAY TEKLİFİ İLE GELMESİN"

Mahalli idareler seçimlerine değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden milletimizin teveccühüne mazhar olarak başarı ile çıktık. Mahalli idareler seçimlerinden de hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından benzer bir başarıyı, hatta daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti şahsım başta olmak üzere mahalli idarelerdeki başarıları ile tevayüz etmiş bir kadro tarafından kurulmuştur. Bugün de milletimizle aramızdaki bağı güçlü şekilde muhafaza etmemizi büyük ölçüde mahalli idarelerdeki başarımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Milletimizin doğrudan hayatına dokunan hizmetlerin ifa edildiği mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste o derece rahat ve etkin hizmet vereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
RECEP TAYYİP ERDOĞANMalatya
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