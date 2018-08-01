“Kim bir çivi çakarsa onun kölesi olurum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, dün Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı makamında ziyaret etti. MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’nın da bulunduğu ziyarette ilk konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptı.

Milli eğitim Müdürlüğünün 13 bin öğretmen, 187 bin öğrenci, 920 kurumla Malatya’da hizmet ettiğini ifade eden Tatlı, bunun içerisinde özel öğretim kurumlarının da bulunduğunu söyledi.

İYİ BİR NOKTADAYIZ

Malatya’da öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının altı olduğunu dile getiren Tatlı, “Şu anda eğitim ve öğretim sezonu daha başlamadı. Yerleştirmeler devam ediyor. Öğretmen atamalarımızın süreci devam ediyor. Malatya’mızda derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında. İyi bir noktadayız. Tam gün eğitim hedefi çerçevesinde Battalgazi hariç bütün ilçelerimizde hemen hemen bu yıl eğitim ve öğretimin başında tam gün eğitime geçeceğiz. Ama Battalgazi ilçemizde eski yerleşim alanları ve imarı tamamlanmış arsada zorlandığımız bazı noktalarda ikili öğretimimiz devam edecek. Binalarımız yeni zaten. Eskilerin dönüşümü devam ediyor. İnşaatlarımız devam ediyor. Malatya’da eğitim altyapısı noktasında ciddi bir sıkıntımız yok. insan kaynağı açısından da sıkıntımız yok. Hatta binin üzerinde norm fazlası öğretmenlerimiz var. Çalışanlarımızla, okullarımızla inşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılını sorunsuz başlamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

HEPİMİZE ÇOK BÜYÜK VAZİFELER DÜŞECEK

Daha söz alan ve öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu kaydeden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, şunları dile getirdi:

“Seçildikten sonra Valilik ve emniyeti ziyareti yaptım. Daha sonra mazbata verildi. Mazbatadan sonra da kaydımızı yaptırdık. Fırsatımız olmadı. İlk önce sevgili müdürümüzü ve camiamızı özellikle ilk olarak ziyaret etmek istedim. Çünkü öğretmenlik bizim için kutsal bir meslektir. Biz büyüklerimizden böyle gördük. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ düsturu bizim ilkemizdir. Dolayısıyla sevgili müdürümüzün Malatya’ya ve öğretmen camiasına yapacağı hizmetler ve yetiştirecekleri gençlerimiz bize ışık olarak geri dönecektir. Bu süre içerisinde hepimize çok büyük vazifeler düşecek. Ben bir Malatyalı, bir arkadaş, bir dost, bir vekil olarak Malatya’da doğabilecek, engel olabilecek herhangi bir sorunda kendisinin mihmandarı olacağım. Ne istiyorsa, Malatya için ne gerekiyorsa her yere de gitmeye hazırım. Bu konuda kendisinin içi rahat olsun. Eğitim camiamızın içi rahat olsun. Malatya’ya kim bir çivi çakacaksa ben onun kölesi olurum.”