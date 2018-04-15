Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

KILIÇDAROĞLU’NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün en güçlü ve en modern silahların Orta Doğu’da denendiğini ileri sürerek, "Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim...

KILIÇDAROĞLU’NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün en güçlü ve en modern silahların Orta Doğu’da denendiğini ileri sürerek, "Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim...

15 Nisan 2018 Pazar 12:11
KILIÇDAROĞLU’NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün en güçlü ve en modern silahların Orta Doğu’da denendiğini ileri sürerek, "Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı oluşturmuyor” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen partisinin Kadın Kolları Eşgüdüm Toplantısı’na katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı öncesi otel içindeki bir bölümde köylü kadınların sergilediği yöresel ürünler, sebze ve meyveleri inceledi. Burada kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Antalya’daki 19 ilçe başkanı, belediye başkanı ve milletvekilleriyle yaklaşık yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Kadınların ‘İlerle durma’ sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bildiğim yolda ilerleyeceğim sonuna kadar, bu ülkeye huzur gelinceye kadar yürüyeceğim. Çünkü adalet yürüyüşünde bir şey keşfettim. Kadın erkek eşitliği gördüm. Ama Maltepe’de farklı bir olay vardı. Milyonların olduğu Maltepe’de kadın yoğunluğunu, kadın ağırlığını gördüm ve anladım ki demokrasiye gerçekten sahip çıkacak olan kadınlardır. Kadınlar geleceği inşa edecek olanlardır. Çocuğunu en iyi inşa eden kadındır. Çocuğunu inşa ediyorsa bir ülkenin geleceğini de inşa edecektir. Çocuğuna duyduğu sevgiyi bir vatan sevgisi olarak görecektir. Çocuğunun en iyi koşullarda yetişmesini sağlayacaktır. En iyi okullara gitmesini, en iyi öğretmenlerle eğitim almasını isteyecektir. Yeşil alanı, doğayı isteyecektir. Yoksul aile gördüğü zaman o yoksulluk düzelinceye kadar mücadele etmeliyim diyecektir” dedi.

“Bütün dünyanın kadınları, dünyayı yeniden inşa edecekler”

“Ben demeyi değil biz demeyi kadınlarımızdan öğreneceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Sadece bu ülkenin kadınları değil bütün dünyanın kadınları dünyayı yeniden inşa edeceklerdir. Burnumuzun dibinde bir savaş var. En güçlü silahlar Orta Doğu’da deneniyor. En modern silahlar Orta Doğu’da deneniyor. Ne üzerinde deneniyor, kobaylar üzerinde mi? Hayır. Arap halkları üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka bir ülkede ve insanlar üzerinde deniyor. Suriyeli kadınlar, 100 binlerce kadın var bugün Türkiye’de Suriyeli. Dünyanın dört bir tarafına dağılmak isteyebilirler. Büyük acı ve dramları yaşayan Suriyeli kadınlar. Eğer onların acılarını yüreklerimizde hissetmiyorsak kendimizi insan sınıfına koyamayız. Onların acıları değildir. Bulundukları coğrafyadan acıyla, kanla, gözyaşıyla koparılıp başka yerlere gönderildiler. Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı oluşturmuyor. Yeni bombalar denenirken, bu ülkeyi yöneten Ankara’daki beyler, ’Çok iyi oldu, iyi ki bomba attı’ diyorlar. Bunu söyleyen insanların yüreğinde insan sevgisi yoktur. İnsanlık yoktur bunu söyleyenlerde. Meydan meydan çıkıp demokrasi diye konuşuyorlar, insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan insan olamaz. İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz, böyle bir şey yok. Bugün gelinen süreçte birlikte oturup düşünmemiz lazım” diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.04.2018 12:41
Anahtar Kelimeler:
CUMHURİYET HALK PARTİSİKemal KılıçdaroğluSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: “Suriye halkı rejim değişikliği istiyor”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: “Suriye halkı rejim değişikliği istiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD - Rusya arasındaki gerilimi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD - Rusya arasındaki gerilimi değerlendirdi
Navaz Şerif siyasetten ömür boyu men edildi
Navaz Şerif siyasetten ömür boyu men edildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim