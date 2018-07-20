KILIÇDAROĞLU MU, İNCE Mİ?

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısının 526'ya ulaştığı bildirildi. Kimi kaynaklar ise bu rakamın 438 olduğunu ifade ediyor. Bu anlamda Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şu ana kadar 526 delegeden imza toplandığını duyurdu.

Selin Sayek Böke’nin de genel başkan adayı olarak isminin zikredildiğinin aktarılması üzerine Tüzün, "Yeterli imzayı toplayan herkesin genel başkan adayı olma hakkı var" dedi.

“BOYNUMUZ KILDAN İNCE”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin konuştu. Özkan, “438 imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum 470'e ulaşabilirler. Kongre toplayabilecek sayıya ulaşabileceklerini sanmıyorum. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır. Delege evet derse boynumuz kıldan ince”sözlerini kaydetti.

634 İMZA GEREKLİ

CHP’de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için, delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor. Eğer 634 imza toplanabilirse, genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

Diğer taraftan, konuya ilişkin CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da bir yorumda bulundu. Başkan Kiraz, “İmza toplayanlar var. Bunları söylüyorlar ama, bu şu an doğru mu değil mi belli değil. Ama delegelerle, örgütlerle görüşüyoruz. Örgütün parti tabanının şu anda kurultay olmasına dair bir iradesi yok gibi gözüküyor. Ama tabi bu kurultayla ilgili maalesef AK Parti bunu bizden daha fazla silkeleniyor” diye konuştu.

“KURULTAY İHTİYACI YOK”

Bazı ulusal medya birimlerinin yanlış mesajlar verdiğini ileri süren Kiraz, “Gerçekten şu anda bir kurultay ihtiyacı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi daha beş ay önce altı ay önce kurultayını gerçekleştirmiştir ve kongrelerini gerçekleştirmiştir. Parti içi tartışmalarını geride bırakmıştır. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu genel seçimler sürecinde özellikle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun atmış olduğu tarihi adımlar vardır ve dolayısıyla bu tarihi adımları yerel seçime taşımamız gerekiyor. Biz genel başkan tartışmasını, ilk günden de ifade ettik, Malatya olarak bir genel başkan tartışması olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi’nde görmüyoruz. Dolayısıyla bir genel başkanlık tartışması yoktur partide. Tabi sadece isimlerin değişmesi bir şeyi değiştirmez. Bu arkadaşlar bir isim değişikliği etrafında hareket etmeye çalışıyorlar ama başka noktaları da değerlendirmek lazım. Sonuçları daha detaylı olarak değerlendirmek lazım. Yani ben böyle bir kurultayın olacağını da düşünmüyorum. İmza sayısına yetişemeyeceklerdir” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com