Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Özcan’ı ziyaret etti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’in de bulunduğu ziyarette konuşan MESOB Başkanı Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve yönetimine yeni dönemdeki görevlerinde başarılar dileyerek, “Malatya’nın lokomotifi olan, direk olarak 70-80 bin aileyi ilgilendirse de bütün Malatya ekonomisini yakından ilgilendiren kayısı ile ilgili en önemli kurumlarımızdan birisi olan Ticaret Borsası Başkanlığına yakından tanıdığımız, kayısının her yönüyle ilgili olan Ramazan Özcan kardeşimiz seçilmiştir. Başarılar diliyoruz, başarılı olacağına da inanıyoruz. Kayısının sorun ve çözüm yollarıyla yakından ilgileneceğine de yürekten inanıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Keskin, “Sivil Toplum Kuruluşları olarak, biz her zaman bize 1 adım gelenlere, biz 2 adım yanlarına koşarak gideriz. Birlikte istişare edeceğiz, iyi bir diyalog içinde olacağız. Hedefimiz Malatya’yı kalkındırmak, hedef Malatya’nın esnafı ile tüccarı ile bir araya gelip Malatya’yı güçlendirmektir. Hepimizin hedefi Malatya’nın marka bir şehir olması olmalıdır. Malatya Esnaf ve Sanatkar camiası olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü girişimde bulunacağız ve katkıyı sunacağız” dedi.

ÜRÜNDE CİDDİ ANLAMDA KALİTE KAYBI OLUŞTU

Ziyaret için teşekkür eden Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Malatya’nın ekonomideki en önemli Sivil Toplum Kuruluşu olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin başkanımız çok ciddi anlamda hizmetler veriyor. Yapmış olduğu ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Kayısı piyasası hakkında konuşan Ticaret Borsası Başkanı Özcan, “Bu yıl 400 bin ton yaş kayısı rekoltesi açıklandı. Ama üründe ciddi anlamda kalite kaybı oluştu. İklimdeki ciddi değişikliklerden Malatya’da payını aldı, Haziran ayındaki süreklilik arz eden yağmurlar üründe ciddi anlamda kalite kaybına neden oldu. Dolayısıyla bu yıl mevcut ürünümüz ihracatı karşılayacak kadar var, ama ciddi anlamda bir kalite kaybı var. Şuanda fiyatlar 10 TL’nin üzerinde, 10 TL bandında. İnşallah bu fiyat bandını korumak için mücadele ediyoruz. Bütün ekonomiyle ilgili olan sivil toplum kuruluşlarının hepsinin siyasi iradenin de, merkezi hükümetinde özellikle Malatya için üzerinde duracağı konu kayısıdır. Bugün ihracattaki rakamı 300 milyon dolar, ama raftaki cirosu 2.5 milyar dolar olan bir ürün. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, sürekli olarak kayısı ile ilgili olarak da, Malatya’nın problemleri ile ilgili olarak her seferinde, her yerde elinizden geleni yapıyorsunuz, bizlerde buna şahidiz, bunu görüyoruz. Sizlerle birlikte istişare ederek, konuşarak, tartışarak sağlıklı kararlarla inşallah hem siyasi iradeyi, hem merkezi hükümeti bilgilendirerek, problemleri çözecek aşamaya getirecek şekilde istişareler yapacağız” diye konuştu.

MESOB Başkanı Keskin ve Ticaret Borsası Başkanı Özcan ile Oda başkanları bir süre sohbet ettiler. (Bülten)