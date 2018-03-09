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Kenya’da, Tillerson ziyareti öncesi sürpriz karar

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve Muhalefet Lideri Raila Odinga, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un ziyareti öncesi ortak basın toplantısında bir araya gelerek Kenyalıları birleştirme sözü verdi.Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta...

Kenya’da, Tillerson ziyareti öncesi sürpriz karar

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve Muhalefet Lideri Raila Odinga, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un ziyareti öncesi ortak basın toplantısında bir araya gelerek Kenyalıları birleştirme sözü verdi.Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta...

09 Mart 2018 Cuma 15:43
Kenya’da, Tillerson ziyareti öncesi sürpriz karar

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve Muhalefet Lideri Raila Odinga, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un ziyareti öncesi ortak basın toplantısında bir araya gelerek Kenyalıları birleştirme sözü verdi.

Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve Muhalefet Lideri Raila Odinga, ortak basın toplantısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Kenya’ya varmasından birkaç saat önce gerçekleşen basın toplantısında, Kenyatta ve Odinga farklılıklarını bir kenara bırakacaklarını ve ülkeyi birleştirmek için birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta, Muhalefet Lideri Odinga’yı "erkek kardeşi" olarak nitelendirdi ve geçtiğimiz yılki çekişmeli seçimlerden sonra Kenya halkını bir araya getirme sürecine başlayacaklarına söz verdi. Muhalefet Lideri Raila Odinga ise, "Farklılıklarımızı çözme vakti geldi" dedi. Geçtiğimiz yıl 26 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana iki politikacı ilk defa beraber halkın karşısına çıktı.

İki politikacı, Kenyalı sivil toplum, dini liderler ve Batılı diplomatları, tartışmalı seçimlerin açtığı derin ayrılıkların üstesinden gelmek için görüşmeler yapmaya çağırdı.

Kenyatta, Yüksek Mahkemenin Ağustos 2017’de yapılan başkanlık seçimlerini geçersiz kılarak seçimlerin Ekim ayında tekrarlanmasını istemişti. Muhalefet Lideri Odinga’nın boykotuna rağmen gerçekleşen seçimlerden sonra Kenyatta Kasım ayında ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı için yemin etmişti.
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