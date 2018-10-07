Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317

"Kendisinden bahsettiren bir il"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Malatya'mız gerçekten değişiyor ve büyüyor. Ülkemizin konjonktüründe çok hızlı büyümüş gerçekten gelişmesini ileri safhaya taşıyan bir il. Sağlıkta, ulaşımda, eğitimde her konuda nereden bakarsanız bakın önemli bir noktaya gelmiş bir ilimiz. Türkiye'de kendinden bahsettiren ender illerimizden biri" dedi.

"Kendisinden bahsettiren bir il"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Malatya'mız gerçekten değişiyor ve büyüyor. Ülkemizin konjonktüründe çok hızlı büyümüş gerçekten gelişmesini ileri safhaya taşıyan bir il. Sağlıkta, ulaşımda, eğitimde her konuda nereden bakarsanız bakın önemli bir noktaya gelmiş bir ilimiz. Türkiye'de kendinden bahsettiren ender illerimizden biri" dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:21
"Kendisinden bahsettiren bir il"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında yeni hizmete girecek, 75 yataklı yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi olan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı makamında ziyaret etti.

Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile beraber yeni hizmete girecek, 75 yataklı yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi olan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kahtalı, daha sonra AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, İhsan Koca başkanlığında oluşan yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Hakan Kahtalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kiralık araçlar iade edilmeli”
“Kiralık araçlar iade edilmeli”
Ağbaba: “OHAL’in etkileri devam ediyor”
Ağbaba: “OHAL’in etkileri devam ediyor”
“Kimse bu teklifle gelmesin!”
“Kimse bu teklifle gelmesin!”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim