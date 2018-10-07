"Kendisinden bahsettiren bir il"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında yeni hizmete girecek, 75 yataklı yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi olan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı makamında ziyaret etti.
Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile beraber yeni hizmete girecek, 75 yataklı yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi olan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Kahtalı, daha sonra AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, İhsan Koca başkanlığında oluşan yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi. (Bülten)