"Kendisinden bahsettiren bir il"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Malatya'mız gerçekten değişiyor ve büyüyor. Ülkemizin konjonktüründe çok hızlı büyümüş gerçekten gelişmesini ileri safhaya taşıyan bir il. Sağlıkta, ulaşımda, eğitimde her konuda nereden bakarsanız bakın önemli bir noktaya gelmiş bir ilimiz. Türkiye'de kendinden bahsettiren ender illerimizden biri" dedi.