Kekeç’ten ilk yardım eğitimi

Kekeç, eğitimde boğulma, haşarat sokması, yanık, uzuv kopması birçok konuda ve 112 acil servis gelinceye kadar yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Çok sayıdaki izleyicilerin karşısında görselli sunumları ile yararlı bilgiler veren Prof. Dr. Zeynep Kekeç, baba yurdunda bu denli çok yönlü sosyal tesisin hizmete açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Günpınar Vakfı yönetimini tebrik etti. Günpınar vakfı tarafından organize edilen sunuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.