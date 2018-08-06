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Kaymakam Zengince yaylaya çıktı

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende ilçesinin en yüksek coğrafi alanlarından olan Sarıçiçek Yaylası’na çıkarak 2 bin rakımlı bölgede yaşayan çobanları ziyaret etti.

Kaymakam Zengince yaylaya çıktı

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende ilçesinin en yüksek coğrafi alanlarından olan Sarıçiçek Yaylası’na çıkarak 2 bin rakımlı bölgede yaşayan çobanları ziyaret etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:29
Kaymakam Zengince yaylaya çıktı

Kaymakam Zengince ziyarette yaptığı konuşmada, “Sarıçiçek yaylasındaki temiz hava ve yüzlerce endemik bitki floryası beni çok şaşırttı. Hayvancılık için mükemmel alanlar, sürü sahiplerinin su sıkıntıları olduğunu örgendik, çözüm için çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.

Kaymakam Zengince, hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin semaverde çay ikramlarını da geri çevirmeyerek sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Küçükbaş hayvanların sahibi İbrahim Korkut ve büyükbaş hayvan sahibi Abuzer Telli ise, yaylada ilk defa bir Kaymakam gördüklerini belirterek, Zengince’ye teşekkür ettiler.

İHA

Son Güncelleme: 06.08.2018 11:31
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Sarıçiçek YaylasıEnver Hakan ZenginceDarende Kaymakamı
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