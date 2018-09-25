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Kaymakam Şahin’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Şahin’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Şahin’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Kaymakamlığına atanan Abdullah Şahin’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

25 Eylül 2018 Salı 14:03
Kaymakam Şahin’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Ziyarette konuşan Başkan Kızıldaş, görevine yeni atanan Kaymakam Abdullah Şahin’ başarılar dileyerek “Arguvan için birlikte önemli projelerde yer almayı umut ediyorum” ifadelerine yer verdi. Kaymakam Abdullah Şahin ise Başkan Kızıldaş’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Arguvan için birlikte çalışacaklarını söyledi.

“HAYIRLI KAZANÇLAR DİLİYORUM”

Öte yandan Kaymakamı Abdullah Şahin, ilçede bulunan taksi durağını da ziyaret ederek esnaflar sohbet etti. Taksicilerle birlikte çay içerek istek ve talepleri dinleyen Kaymakam Şahin, “Taksici kardeşlerimizin yaptığı işlerin zorluğunun ve öneminin farkında olarak elimizden ne geliyorsa her türlü desteğe açığız, dürüstlük ve kaliteli hizmet anlayışıyla taksicilik mesleğini gururla gerçekleştiren esnafımıza teşekkür ediyoruz, hayırlı kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Durak çalışanları ise ‘Kaymakamımız Abdullah Şahin bizleri ziyaret etti, ziyaretlerinden biz durak çalışanları olarak çok memnun kaldık, teşekkür ederiz” dediler.

Ziyarette Kaymakam Şahin’e İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy ve İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz eşlik ettiler. 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KızıldaşArguvan Belediye BaşkanıAbdullah Şahin
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