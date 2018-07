Kayısının fiyat istikrarı yok!

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, lisanslı depoculuk konusuna değinerek, “Biliyorsunuz yasal olarak bundan 3-4 yıl önce mecliste lisanslı depoculuk ile yasal düzenlemeler yapıldı. En son Gümrük ve Ticaret Bakanımız döneminde Kalkınma Bakanlığı burada projenin karşılığında 12 milyon TL'lik bir hibe kredi temin edildi . Bu para bizim hesaplarımıza geçti. O arada bizim bir projede 6 milyon 800 bin TL'lik bir kaynak ihtiyacımız vardı. Bunu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin lisanslı depoda uzmanlaşmış bir şirketi var. Yani şu anda Türkiye de yaklaşık belki 30 tane depoyu finanse etmiş, iş yapmış hayata geçirmiş bir şirket bu. Türkiye’den başka ülkelerde de lisanslı depoculuğa, kayısı olmadığı için ihtiyaç duyulmamış. Bu bir örnek olacak. Biz kredi teminini sağladık” ifadelerine yer vererek, lisanslı depodaki aşamaları anlattı.

TMO DEVREYE GİRECEK

Toprak Mahsulleri Ofisinin lisanslı depo yapıldıktan sonra kayısıda taban fiyat koymak yolunda bir çalışma yapacağına işaret eden Özcan, “İşçi parasını ödemek isteyen çiftçi, ürünü hemen paraya çevrime ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla burada hızlı bir şekilde 40 bin aile aynı anda piyasaya kayısıyı getirip satmak istediği anda bir şey oluşuyor yani arz fazlası oluşuyor. O zaman da piyasadaki fiyat istikrarı bozuluyor. Şimdi burada depo devreye giriyor işte. Depo nasıl devreye giriyor. TMO dediğimiz (Toprak Mahsulleri Ofisi) hemen bir taban fiyat açıklaması ile burada alım garantisi getiriyor. Bununla beraber paralelinde bir de depo kendisi çiftçiye sağlıklı koşullarda saklama garantisi ve ürün depoda olduğu süre içerisinde de ürünün değerinin yüzde 70’i kadar kredi temini sağlıyor. Bu kredinin faizini de devlet ödüyor. Ayrıca çiftçi o hasat döneminde kaldırdığı ürünü depoya teslim edeceği ana kadar bile devlet bir takım destekler sağlıyor mesela ulaşım desteği sağlıyor. Yani siz ürününüzü bahçeden depoya getirdiğiniz ana kadar bile o giderlerinizi depo üstünden sağlanıyor. Mesela burada bir laboratuar desteği sağlıyor. Yani o ürün gelecek laboratuar da bir tahlilden geçecek çünkü laboratuar Türkiye Standartlar Enstitüsünün belirlemiş olduğu o konsepte göre alım yapıyor. Şimdi bu depoya teslim edildiği andan itibaren çiftçi teslim etmiş olduğu ürünün yüzde 70’i değerinde bir kredi temini sağlamış oluyor. Bu kredi ile de o bahsettiğimiz finansman problemini çözmüş oluyor. Yani işçi giderleriyle ilgili yakıt giderleriyle ilgili muhtelif harcamalarla ilgili bunları sağlamış oluyor. Dolayısıyla o zaman bu ürün depoya gittiği için piyasaya gelmemiş oluyor. O zaman arz talepten geçse bozulmamış oluyor. E bununla beraber de TMO mal alımıyla ilgili yani piyasadaki ürün alımıyla ilgili de bir taban fiyat açıklaması yaptığı zaman ister istemez ürün kendiliğinden bu şartlar oluştuğu anda fiyatlar bizim tahmin etiğimizin çok üstüne çıkıyor. TMO artık ben 1. sınıf ürünü on bir liraya alırım dediği andan itibaren hiç kimsenin 11 liranın altında ürün alma şansı kalmıyor” sözlerini kaydetti.

LİSANSLI DEPOCULUKTA SON DURUM

Lisanslı depoculuk konusunda çalışmaların sürdüğüne işaret eden, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Eylül’de değilse de Ekim’de ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa gelecek yıl sezonda artık bunu hayata geçirilmiş olacağız” şeklinde konuştu.

KAYISININ PAZAR SORUNU YOK

“Kayısının pazar sorunu yoktur. Bu ürünün tek problemi bugün fiyat istikrarıdır” diyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Biz bu fiyat istikrarını planlarken yani bunu düzeltmeyi istediğimiz sağlıklı bir şekle getirmeyi planlarken doğru şeyler söylemek zorundayız. Buradaki bütün yükü siyasi iradenin üstüne atamayız. Yani ortada bir Pazar var yüze yakın şirket var bu şirketler bu ürünü dünyanın 111 ülkesine ihraç ediyorlar. Dolayısıyla bu ürünlerinde muhabirleri var. Bakın yani kayısının mukabili nedir incirdir. Kayısının mukabili nedir eriktir. Kayısının mukabili nedir yani bunları çoğalttığınız zaman bir ürünün raftaki fiyatı o ürünün kaderini belirliyor. Yani bir üründe fiyat arttıkça da ciddi anlamda tüketim de bir azalma meydana geliyor. Şimdi burada yani hiçbir ürünün kıymetinden sonra fiyatı sonsuz değildir yani hani elinizde bir ürün var. Bu ürün çok kıymetli ama mutlaka bunun bir piyasa değeri var, bu piyasa değerinin tüketici raftan alıp tüketmeye karar verdiği anda çıkıyor. Avrupa'da Amerika da 3 3.5 dolar tabi bu ürün bizden çıktıktan sonra kısmen birkaç tane daha aracı kurumdan geçiyor. Yani dolayısıyla rafta bu ürün çok ciddi fiyatlara gidiyor. Yani bugün ürün bizim elimizde üç dolara ihraç olurken şu an da raftaki değeri bir an da on dolar oluyor. Dolayısıyla on dolara çıktığı anda da tüketimde bir azalma meydana geliyor. O zaman burada bu aradaki o yedi doları kontrol edecek bir mekanizma yok. Yani böyle bir mekanizma olmadığı için de raftaki fiyatların çok yüksek olması aslında şeye zarar veriyor. Bunu denetleyen bir mekanizma da yok bir kurumda yok. Yani siz bir markete bu ürünü bu paraya satamazsınız diyemezsiniz” diyerek durumun önemine dikkat çekti. busabahmalatya.com