Kayaarası Kanyonu’na turistlerden yoğun ilgi

Kayaarası Kanyonu turistlere ve bölge halkına doğa sporlarının, balık ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri için doğal bir imkan sağlıyor.

Her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir Köyü Köprüsü’nden başlayıp Serge Mahallesi sınırlarında bulunan Meydan Köprüsü’nde son buluyor.

Serge Mahallesi'ndeki Kayaarası Kanyonu’na gelen turistler, 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyonda farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulurken, her geçen gün ilginin artarak devam ettiği Kayaarası Kanyonu eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini misafir etmeye devam ediyor.