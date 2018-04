Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yaylacık ve Deliklitaş kırsalında ayrımcılık yapıldığını iddia eden CHP İlçe Başkanı Dilek Yalçın’a cevap verdi.

Başkan Yücel Yılmaz, ilçe başkanlığına yeni seçilen Dilek Yalçın’ın iddialarını talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdi. Yaylacık Mahallesi sakinleri ve Deliklitaş Muhtarı Erhan Garip, Okul Müdürü İsmail Altınsoy, Cem Evi Başkanı Mahmut Özen, mahalle sakinleri ve öğrenciler ise, CHP’li Dilek Yalçın’ın iddia ettiği gibi ayrımcılık hissetmediklerini ve 2014’ten bu yana mahallelerine yatırım geldiğini açıkladılar.

Her vatandaşa her hizmeti eşit olarak götürmek için mücadele eden bir ekip olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Meclisimizle beraber aldığımız kararlar doğrultusunda şehrimizin her köşesinin saygınlığını artırmaya, kişiliğini geliştirmeye ve hizmet götürmeye çalışıyoruz. CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, ’Karesi Belediyesi Yaylacık ve Deliklitaş mahallelerine ayrımcılık yapıyor’ diye talihsiz bir açıklama yaptı. Dilek hanım Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi asil üyelerinden biriydi. Kendisi demokrasi ve katılımcılığa ne kadar çok önem verdiğimizi bilen bir insan. Oradaki vatandaşlarımız bizlerle beraber hareket ediyor. 4 yıldır biz o bölgemizle yakından ilgileniyoruz. Bir diğer Türkmen köyü olan Kabakdere’de yaklaşık 35 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hiçbir köyümüzle sıkıntımız yok. Balıkesir büyükşehir oldu. Biz 10 yılların eksikliklerini kırsal mahallelerimizde tamamlamaya çalışıyoruz. Hazine arazilerine yapılan evlere hizmet götürmekte sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda da çözümler üretiyoruz. Allah’ıma şükrediyorum, göreve geldiğimiz günden buyana tüm mahallerimize eşit davranarak 10 binlerce metrekare taş döşedik" dedi.

"Size buradan ekmek çıkmaz"

Dilek Yalçın’ın yaptığı açıklamaların birlik ve beraberliği zedelediğini dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Ben ekiplerimizi hemen bölgeye gönderdim, acaba bir hatamız bir kusurumuz mu oldu diye. Ekiplerimiz incelemelerde bulundu, mahalle muhtarımızla ve mahalle sakinleri ile görüştü. Asparagas haber diye bir tabir var, Balıkesir’de şimdi asparagas siyaset yapılmaya başlandı. Asparagas haberlerle gündeme gelmek istiyorlar. Dilek hanım burayı kaşırsak bize ekmek çıkar diye düşünmüş. Dilek hanım size oradan ekmek çıkmaz. Bizi belediyeciliğimizle ve demokratik anlayışımızla eleştiremezsiniz. Çizginizi biraz daha uzun tutun. Bizim yaptıklarımızı karalamaktansa yapabileceklerinizi anlatmanızı tavsiye ediyorum" dedi.

Karesi Belediyesi’nin bu zaman kadar yürüttüğü çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Yaylacık Mahallesi sakini Ramazan Avcı, bildirildiğinde yapılması gereken her şeyin anında yapıldığını söyledi.

Avcı, "Hizmetler zamanında geliyor. Sokaklarımız çok berbattı, şimdi çok güzelleşti. 2014 yılı öncesi yolların bozuk olması nedeniyle sürekli araçlarımız arızalanıyordu. Ara sokaklarımıza da kilit parke taşı döşenirse çok güzel olacak. Haftada bir gün çöpümüz düzenli olarak alınıyor. Cem evimize hizmet geliyor. Cem evimizin bahçesine parke taşı döşendi, temizliği yapılıyor, içinin halıları döşendi, köy muhtarlığımız yarım kalmıştı onu da baştan aşağıya yenilediler. Köy içerisinde hoparlör sistemimiz çalışmıyordu sağ olsunlar onu da hallettiler. Belediyemizle en son görüştüğümüzde mahallemizdeki ara sokakların da bu yaz aylarında taş döşenerek çamurdan kurtarılacağını öğrendik" dedi.

Deliklitaş İlkokulu öğrencisi İ. ise, "Okul bahçesinde taşlar olmadan, spor aletleri olmadan okul çok kötü geçiyordu. Taş döşendi, şimdi bahçemiz çamur olmuyor, koşup oynayabiliyoruz" derken, okulun diğer öğrencilerinden G., "Okulumuzun bahçesi eskiden çok kötüydü. Taşlar olmadan önce düşüyorduk, yaralanıyorduk. Sonra spor aletleri geldi, parkımız yapıldı. Çocuklar bu park sayesinde eğleniyor. Okulumuz boyandı, daha güzel ve konforlu oldu. Çok mutluyum, teşekkür ederim" dedi.

Deliklitaş Muhtarı Erhan Garip de, “Karesi Belediyesi, mahallemize hizmetlerde bulunuyor. Alt yapımız yapıldı. Şu anda taşımız yapılacak. Mahalle tuvaletlerimiz yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Çatımız yapıldı. Cem evimizin tuvaletleri yenileniyor. Düzenli olarak çöplerimiz alınıyor. Cem evimizin mutfak takımını koydular. Ayrıca bakımı, onarımı, boyama işleri var. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bundan 2 sene öncesinde başlayan süreçte de okulumuzun bakımı, onarımı, park ve oyun aletleri yapıldı. Yücel Yılmaz’dan ve Karesi Belediyesi’nin çalışmalarından memnunuz. Ayrımcılık hissetmiyoruz, öyle bir şey yok. Talebimiz olduğu zaman geri çevrilmiyor, belediyemiz hızla çözüme ulaştırıyor. Ayrımcılık yok, başka insanlar politika malzemesi yapıyorlar. Beni arayıp soran, bilgi isteyen olmadı" şeklinde konuştu.

Karesi Belediyesi’nin özelikle cem evine büyük yardım yaptığını dile getiren Deliklitaş Cem Evi Derneği Başkanı Mahmut Özen ise, "Bizim belediyemizle bir sıkıntımız yok. Bugüne kadar ne istediysek bütün hizmetleri aldık. Özellikle bu dönemde ben Karesi Belediyesi’nden çok memnunum. Cem evimizin bahçesine kilit parke taşı döşendi. Yine bahçeye banklar getirdiler. Tuvaletlerimizi yenilediler, su, elektrik tesisatlarımız yeniden düzenlendi. Şu anda da mutfağımız yıkıldı, yeniden mutfak dolapları yapıldı. Ben Deliklitaşlı olarak kesinlikle dışlanmışlık hissetmiyorum" dedi.