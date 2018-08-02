KALLEŞ SALDIRI: ANNE VE OĞLU ŞEHİT OLDU KANLARINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAKKARİ'DE ŞEHİT ANNE VE BEBEĞİ İÇİN TÖREN

Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü’ndeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildiler.

Öte yandan saldırıda eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu. Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten" dedi.

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞ

Üs bölgesinde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin kek, börek ve pasta yaparak kendisine ve silah arkadaşlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi. Vatana iki can feda ettiklerini söyleyen Karakaya, "Diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız vardı. İki canımızı verdik. Seve seve feda ettik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu" diye konuştu.

BİZ EVLAT KATİLİ DEĞİLİZ

Eşinin gidişini üst bölgesinden takip ettiğini anlatan Karakaya, "Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi, araç geçti, kaybolduğu noktada patlattılar zaten, silahımı aldım indim. Allah onları kahretsin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız gelip benden sorsalardı çocuğumdan eşimden sordular. Vatan sağ olsun. Vatan yoluna iki canımız feda olsun" diye konuştu.

Anne ve oğlunun böyle acımasızca şehit edilmesinden sonra teröre lanet yağdı. Malatyalı siyasiler de tepkilerini sosyal medya üzerinde dile getirdi.

“AKAN KANDA BOĞULUN”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık sosyal medyasında şunları söyledi:

“Hain terör örgütü PKK'nın Hakkari’de yola tuzakladığı bomba sonucu askerimizin eşi ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Masumların canına kast eden alçaklar, vahşiler, aşağılıklar Allah kahreylesin sizi... Masumların kanına girenler akan kanda boğulun!”

Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise sosyal medyasında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkari Yüksekova'da vatani görevini yerine getiren askerimizin eşinin aracına düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Nurcan Kayakaya'ya ve 11 aylık yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum.”

“BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabında yaptığı yorumda, “11 aylık bir bebeği ve annesini hedef alan terörü şiddetle kınıyorum. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğiz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.