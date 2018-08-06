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KAĞIT PARÇALARININ KİMSEYE FAYDASI YOK!

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, iş adamlarına çağrıda bulundu. Kalan, “Doların artması veya düşmesi hiçbir şekilde yatırımlarımıza ve istihdama engel olmasın. Üretelim, rekabet ortamı oluşturalım, şehrimizi geliştirelim, ülkemizi geliştirelim, ekonomik olarak kimsenin eline bakmayalım. Kasamızdaki kağıt parçalarının hiç kimseye faydası olmayacaktır” dedi.

KAĞIT PARÇALARININ KİMSEYE FAYDASI YOK!

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, iş adamlarına çağrıda bulundu. Kalan, “Doların artması veya düşmesi hiçbir şekilde yatırımlarımıza ve istihdama engel olmasın. Üretelim, rekabet ortamı oluşturalım, şehrimizi geliştirelim, ülkemizi geliştirelim, ekonomik olarak kimsenin eline bakmayalım. Kasamızdaki kağıt parçalarının hiç kimseye faydası olmayacaktır” dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:27
KAĞIT PARÇALARININ KİMSEYE FAYDASI YOK!

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkan Murat Gümüş yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TÜMSİAD Malatya Şube Başkan Murat Gümüş, “TÜMSİAD olarak MÜSİAD iadeyi ziyaret bulunduk. MÜSİAD bizim çatı kuruluşumuz abi olarak gördüğümüz bir yapı başkanı ve yönetimi Malatya’da başarışı çalışmalar yapıyor. Biz de kendileri ile beraber Malatya ekonomisinin, istihdamın artırılması ve ileri gitmesi için omuz omuza beraber çalışacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, “TÜMSİAD eskiden beri Malatya’mızda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütümüzün, Murat Başkanın gelmesi ile birlikte yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÜRETELİM, GELİŞTİRELİM

İş adamlarına çağrıda da bulunan Kalan, “Doların artması veya düşmesi hiçbir şekilde yatırımlarımıza ve istihdama dönük bir engel olmasın. Doların inmesi ve çıkması bizimle alakalı değil. Biz yine üreteceğiz, biz yine istihdama devam edeceğiz. Üretelim, rekabet ortamı oluşturalım, şehrimizi geliştirelim, ülkemizi geliştirelim, ekonomik olarak kimsenin eline bakmayalım, ekonomik özgürlüğümüzü kazanalım. Kasamızdaki kağıt parçalarının hiç kimseye faydası olmayacaktır” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 06.08.2018 11:31
Anahtar Kelimeler:
TÜMSİADHüseyin KalanMÜSİAD
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