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Jandarma caydırıcı olacak

Sağlık personellerine yönelik şiddet eğilimlerine karşı jandarmanın görev almasını değerlendiren Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Bu uygulamanın kesinlikle iyi olacağını ve olası saldırı olaylarını önlemede caydırıcı olacağını düşünüyorum” dedi.

Jandarma caydırıcı olacak

Sağlık personellerine yönelik şiddet eğilimlerine karşı jandarmanın görev almasını değerlendiren Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Bu uygulamanın kesinlikle iyi olacağını ve olası saldırı olaylarını önlemede caydırıcı olacağını düşünüyorum” dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:13
Jandarma caydırıcı olacak

Sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının ardından caydırıcılığın artırılması için hastanelerde polisin yanı sıra jandarmanın görev almasını değerlendiren Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen haftalarda bir hekime yapılan çok kınanacak ve lanetlenecek bir saldırı sonrasında böyle bir karar alındığını hatırlatan Doç. Dr. Bentli, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’nde jandarmanın görev yapacağı yer konusunda bir sıkıntılarının bulunmadığını dile getirdi.

POLİS DAHA ÇOK ADLİ VAKALARA BAKIYOR

jandarmanın olayları önlemede faydalı olacağını ifade eden Doç. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

“Acil Serviste bir polis merkezimiz, bir polis noktamız var. Bunun yanında ya da aynı odayı bölerek acile yakın bir noktada jandarmada görev yapan arkadaşlarımıza yer ayarlayacağız.  Bu iyi olacak diye düşünüyorum. Oradaki polis noktasındaki görevli arkadaşlar bir olay olunca müdahale ediyorlar ama daha çok onlar adli vakalara bakıyor. Adli vaka olunca rapor tutuyorlar. Özel bir durum olduğunda polis ekibi çağırıyorlar. Jandarmanın burada memuriyet işi olmayacak. Doğrudan kendi işini yapacak. Her vardiyada 2 ya da 3 Jandarma görev alabilir diye düşünüyorum. Bu uygulamanın kesinlikle iyi olacağını ve olası saldırı olaylarını önlemede caydırıcı olacağını düşünüyorum. Emniyet Müdürümüz acillerdeki önlem konusunda sağ olsun bize çok destek veriyor. Özellikle gece vardiyasında, ekipleri çok sık olarak bölgede geziyorlar. Hastaların en çok yoğun olduğu dönemde ekipler sürekli bölgede görev yapıyor. Emniyet Müdürümüz bir konuda bizi çok destekledi.” busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
JandarmaCaydırıcıPolis
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