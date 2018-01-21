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İyi Parti’de görev Kahya’ya verildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İyi Parti İlçe Başkanlığına emekli astsubay Erdoğan Kahya getirildi. Görevine başlayan Kahya, kısa sürede ilçe yönetimini oluşturmak için çalışmalara başladığını açıkladı.Eski MHP ilçe başkanlarından...

İyi Parti’de görev Kahya’ya verildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İyi Parti İlçe Başkanlığına emekli astsubay Erdoğan Kahya getirildi. Görevine başlayan Kahya, kısa sürede ilçe yönetimini oluşturmak için çalışmalara başladığını açıkladı.Eski MHP ilçe başkanlarından...

21 Ocak 2018 Pazar 14:10
İyi Parti’de görev Kahya’ya verildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İyi Parti İlçe Başkanlığına emekli astsubay Erdoğan Kahya getirildi. Görevine başlayan Kahya, kısa sürede ilçe yönetimini oluşturmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

Eski MHP ilçe başkanlarından Erdoğan Kahya, İyi Parti’nin Balıkesir’deki 20 ilçeden 16’sında teşkilatlandığını söyledi. İl Başkanı Nedim Tuna’nın kendisine görev verdiğini anlatan Erdoğan Kahya, ”İlçe yönetimini oluşturmak için çalışmalara başladık. Kuruluşumuzu tamamladıktan sonra resmi başvurumuzu yapacağız. Türkiye’nin tüketim toplumuna doğru gittiğini düşünüyoruz. Bunu tersine çevirerek refahı artırmak için çalışacağız. İşsizliğe çözüm bulmak için çalışacağız. Ayrıca, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden herkese bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bir hafta içinde ilçe yönetimini oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.

57 yaşındaki Kahya, 2 çocuk ve 2 torun sahibi.
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